La Libye signe un accord de 25 ans avec TotalEnergies et ConocoPhillips pour un investissement de plus de 20 milliards de dollars
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La Libye signera samedi un accord de développement pétrolier de 25 ans avec la société française TotalEnergies et la société américaine ConocoPhillips, impliquant plus de 20 milliards de dollars d'investissements financés par l'étranger et visant à augmenter la capacité de production de 850 000 barils par jour, a déclaré le Premier ministre Abdulhamid al-Dbeibah.

Signé par l'intermédiaire de Waha Oil Company, une filiale de la société nationale libyenne de pétrole, l'accord devrait générer des recettes nettes de plus de 376 milliards de dollars, a déclaré M. Dbeibah dans un message publié sur X.

M. Dbeibah a ajouté que la Libye signerait également un protocole d'accord avec la major pétrolière américaine Chevron et un accord de coopération avec le ministère égyptien du pétrole.

La Libye est l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique, mais la production a été perturbée à plusieurs reprises au cours de la décennie chaotique qui s'est écoulée depuis 2014, lorsque le pays s'est divisé entre les autorités rivales de l'est et de l'ouest à la suite du soulèvement soutenu par l'Otan qui a renversé Mouammar Kadhafi.

Les accords reflètent "le renforcement des relations de la Libye avec ses partenaires internationaux les plus importants et les plus influents dans le secteur mondial de l'énergie... générant en fin de compte des ressources supplémentaires pour l'économie nationale", a déclaré M. Dbeibah.

