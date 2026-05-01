La levée de fonds record de 30 milliards de dollars réalisée par Ares apaise les craintes d'un « scénario catastrophe » sur le marché du crédit privé

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* Ares en passe de réaliser une année record en matière de levée de fonds, selon son directeur général

* Le géant du crédit privé enregistre une levée de fonds record de 30 milliards de dollars au premier trimestre

* Ares dispose d'un portefeuille d'investissements record

* Le capital non investi atteint 158 milliards de dollars

* Les investisseurs institutionnels ne sont pas inquiets, déclare le directeur général Arougheti

(Ajout de commentaires de la direction issus de la conférence téléphonique tout au long de l'article) par Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas

Ares Management ARES.N , l'un des plus grands noms du crédit privé, a annoncé vendredi une levée de fonds record d'environ 30 milliards de dollars au premier trimestre, signe que l'appétit des investisseurs pour cette classe d'actifs reste fort.

Le secteur du crédit privé, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars, s'est retrouvé ces derniers mois au cœur d'une avalanche de titres négatifs , attirant une attention particulière sur l'industrie.

Alors que la levée de fonds dans le canal de la gestion de fortune privée a ralenti dans l'ensemble du secteur, les analystes s'attendent à ce que la levée de fonds globale reste solide pour Ares, compte tenu de sa solidité institutionnelle.

Le directeur général Michael Arougheti a déclaré aux analystes qu'Ares était en passe de réaliser une nouvelle année record en matière de levée de fonds et qu'il constatait une demande généralisée de la part des investisseurs institutionnels malgré les récentes turbulences du marché.

« Les investisseurs institutionnels ne sont pas inquiets. Ils ne se détournent pas du crédit privé. Ils considèrent cela comme une énorme opportunité de tirer parti d’une distorsion bizarre », a déclaré M. Arougheti.

Au fil des ans, Ares a élargi sa base d'investisseurs, le nombre de clients institutionnels directs ayant bondi d'environ 50% entre 2022 et 2025.

Les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension, s'engagent généralement sur des périodes plus longues et ont tendance à se montrer plus patients et plus prévisibles que les investisseurs particuliers en période de volatilité.

« Les résultats d'Ares soulignent la solidité de son modèle économique, ce qui devrait susciter une réaction positive sur le titre compte tenu de la résilience des résultats malgré un sentiment négatif persistant autour du crédit privé », a déclaré Bart Dziarski, analyste chez RBC.

L'action Aresa progressé jusqu'à 6,2% et a clôturé en hausse de 2,3%. Le titre a chuté de 27,4% depuis le début de l'année, à la dernière clôture.

M. Arougheti a également minimisé les inquiétudes concernant les normes de crédit dans le secteur.

« Le marché dans son ensemble connaîtra des défauts de paiement, qui attireront inévitablement l'attention, mais nous ne voyons aucun signe d'un cycle de défauts imminent. Nous pensons que les acteurs du crédit privé sont bien rémunérés pour les risques qu'ils prennent grâce à une rentabilité accrue », a déclaré M. Arougheti.

DYNAMIQUE DE LEVÉE DE FONDS

Si Ares investit dans diverses classes d'actifs telles que l'immobilier, le capital-investissement et les infrastructures, ce gestionnaire d'actifs alternatifs est surtout connu pour sa forte présence sur le marché du crédit.

Son segment de crédit a attiré 20,4 milliards de dollars de capitaux au cours du trimestre, tandis que la division des actifs réelsa levé 6,2 milliards de dollars.

M. Arougheti a déclaréque le pipeline de nouveaux fonds institutionnels reste solide, trois des plus grands fonds de crédit privé institutionnels d’Ares devant lever des capitaux sur le marché au cours des 12 prochains mois.

« Dans le domaine du crédit direct aux États-Unis, nous accélérons le lancement de notre quatrième fonds de crédit direct senior en raison de l'amélioration des conditions de marché », a déclaré M. Arougheti.

« Il convient de noter que nous continuons à dépasser nos objectifs de levée de fonds dans la plupart de nos campagnes phares. »

Les actifs sous gestion ont bondi de 18% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 644,3 milliards de dollars. Ares s'était fixé pour objectif de dépasser les 750 milliards de dollars d'ici 2028.

Ares a finalisé en février l'acquisition de BlueCove, un gestionnaire londonien spécialisé dans les titres à revenu fixe systématiques, augmentant ainsi ses actifs sous gestion de 5,5 milliards de dollars.

UN PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS RECORD

Ares dispose d'un portefeuille d'investissements record, a déclaré le directeur financier Jarrod Phillips, ajoutant que la société était bien placée pour investir son capital de manière opportuniste et atteindre ses objectifs financiers pour 2026.

La société a clôturé le trimestre avec 158,1 milliards de dollars de capitaux non investis, soit une hausse de 11% par rapport à l'année précédente.

Ares a déployé 32,3 milliards de dollars de capitaux au cours du trimestre, dont la majeure partie a été consacrée à des stratégies de prêts directs, d'immobilier et de crédit alternatif aux États-Unis et en Europe.

Au cours des dernières semaines, Ares a constaté une reprise de l'activité dans le domaine des nouveaux prêts directs aux États-Unis, les acteurs du marché s'adaptant à l'évolution des conditions, a déclaré M. Arougheti.

« Compte tenu des répercussions persistantes des enjeux géopolitiques et de certains rachats dans les fonds axés sur la distribution, le contexte actuel offre des spreads plus larges, des commissions plus élevées et de meilleures conditions », a déclaré M. Arougheti.

En investissant les capitaux disponibles, Ares commence à percevoir des commissions sur les actifs sous gestion, ce qui renforce encore ses bénéfices.

Une part importante des bénéfices d'Ares provient des commissions perçues sur les actifs qu'elle gère, ce qui lui assure un flux de revenus plus stable et prévisible, même lorsque les marchés sont turbulents.

Les revenus liés aux commissions ont bondi de 26% pour atteindre 464,4 millions de dollars au cours du trimestre, par rapport à l'année précédente.

« Nous continuons également à observer de solides performances fondamentales dans l’ensemble de nos portefeuilles d’investissement malgré la volatilité du marché », a déclaré M. Arougheti dans un communiqué.

Le bénéfice réalisé après impôts s'est élevé à 1,24 dollar par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,09 dollar par action un an plus tôt.