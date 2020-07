Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice turque ouvre la voie à la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée Reuters • 10/07/2020 à 15:17









ANKARA, 10 juillet (Reuters) - La justice turque a ouvert la voie vendredi à la reconversion en mosquée de l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en annulant un décret gouvernemental pris en 1934 sous Mustafa Kemal qui avait transformé l'édifice en musée. La décision du Conseil d'Etat, plus haut tribunal administratif de Turquie, va permettre aux autorités de rendre à l'édifice son statut de mosquée. Le projet soutenu par le président Recep Tayyip Erdogan soulève l'inquiétude de plusieurs pays comme les Etats-Unis, la Grèce ou la Russie. (Daren Butler et Ece Toksabay version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.