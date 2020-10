Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice française confirme le transfert du Rwandais Félicien Kabuga à un tribunal de l'Onu Reuters • 30/09/2020 à 14:14









PARIS, 30 septembre (Reuters) - La justice française a rejeté mercredi les ultimes recours des avocats de l'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga contre son transfert à la justice onusienne afin qu'il soit jugé pour génocide et crimes contre l'humanité au Rwanda en 1994. La cour de cassation a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et un pourvoi formulé par les défenseurs de Félicien Kabuga pour tenter d'empêcher l'extradition de leur client, âgé de 87 ans. Tous les recours ayant été épuisés, les autorités françaises ont désormais un mois pour remettre l'octogénaire rwandais au Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), juridiction basée à La Haye aux Pays-Bas et dans la ville tanzanienne d'Arusha. (Jena-Philippe Lefief et Tangi Salaün, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.