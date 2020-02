Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice américaine valide la fusion entre T-Mobile et Sprint Reuters • 11/02/2020 à 15:19









NEW YORK, 11 février (Reuters) - Un juge fédéral américain a approuvé mardi la reprise de l'opérateur télécoms Sprint Corp S.N par son concurrent T-Mobile US. Il a rejeté le recours présenté par plusieurs Etats qui jugeaient ce rapprochement contraire aux lois sur la concurrence et susceptible de faire augmenter les prix. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SPRINT RG-1 NYSE +73.02%