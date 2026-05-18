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La justice américaine rejette les accusations d'Elon Musk contre OpenAI
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 20:51

Un jury fédéral américain a donné raison à OpenAI dans le procès intenté par Elon Musk, estimant que l'entreprise n'était pas responsable des accusations selon lesquelles elle aurait abandonné sa mission initiale au service de l'humanité. La décision, rendue à Oakland en Californie, conclut que Musk avait engagé son action en justice trop tardivement. Les jurés ont délibéré moins de deux heures avant de rendre un verdict unanime. L'avocat du milliardaire a indiqué qu'un appel restait envisagé.

Dans sa plainte déposée en 2024, Elon Musk accusait OpenAI, Sam Altman et Greg Brockman de l'avoir convaincu d'investir 38 millions de dollars avant de transformer discrètement l'organisation à but non lucratif en entreprise lucrative soutenue par Microsoft et d'autres investisseurs. Musk dénonçait un "vol d'une oeuvre caritative" et reprochait au groupe d'avoir privilégié les profits au détriment de la sécurité de l'intelligence artificielle. OpenAI a répliqué que Musk connaissait les projets de transformation de l'entreprise avant son départ du conseil d'administration en 2018 et qu'il agissait lui-même pour des raisons financières.

Le procès a mis en lumière les tensions croissantes autour du développement de l'intelligence artificielle et des enjeux économiques liés à ce secteur. Durant les audiences, chaque camp a attaqué la crédibilité de l'autre, les avocats de Musk cherchant notamment à présenter Sam Altman comme un dirigeant peu fiable. OpenAI, qui prépare une possible introduction en Bourse susceptible de valoriser l'entreprise à 1.000 milliards de dollars, est aujourd'hui en concurrence avec des groupes comme Anthropic et xAI, désormais intégré à SpaceX.

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