La Hongrie veut " démarrer " son marché des obligations vertes

(NEWSManagers.com) - La Hongrie a rejoint, début juin, la cohorte des gouvernements émetteurs d' obligations vertes. Son " green bond " inaugural de 1,5 milliard d' euros à 15 ans et au taux d' intérêt d' 1,75% a été souscrit à plus de 7,5 milliards d' euros par 345 investisseurs. Le pays est-européen n' entend pas s' arrêter là.

La MNB, banque centrale hongroise - par ailleurs autorité de régulation des marchés financiers locaux - vient en effet d' initier une réflexion qui doit durer 14 mois et vise à planifier une stratégie de durabilité pour les marchés de capitaux hongrois. Cette initiative est soutenue par le service de soutien des réformes structurelles de la Commission européenne et inclut la participation de la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

La Hongrie, qui a déjà pris quelques mesures vertes pour son secteur bancaire, souhaite ainsi développer un marché d' obligations vertes local aujourd' hui inexistant. Dans son analyse préliminaire qui doit servir de base à la réflexion, la MNB constate que " les entreprises domestiques, y compris celles dont les activités auraient pu facilement les rendre éligibles à la qualification d' obligations vertes, ne l' ont pas demandée " . Néanmoins, plusieurs sociétés y réfléchissent selon le régulateur. Côté fonds, les gérants hongrois montrent, eux aussi, assez peu d' appétit pour le " vert " pour l' instant. Dans une précédente étude publiée en juillet 2019, la MNB recensait seulement 15 fonds hongrois, dont les encours totaux s' élevaient à 11,4 millions d' euros, se présentant comme " détenteurs d' actifs verts " au printemps 2019.

Des objectifs climat à financer

Deux autres éléments poussent la Hongrie à faire plus en matière d' obligations vertes. En premier lieu, le parlement hongrois a récemment adopté une loi sur la protection du climat détaillant des objectifs chiffrés à atteindre d' ici 2030 et 2050 pour le pays. Cela englobe la réduction d' au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l' année 1990 d' ici 2030, la neutralité carbone d' ici 2050 ou encore une hausse de 21% - au minimum - de la part d' énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays d' ici 2030.

La MNB se convainc que le financement de ces objectifs passera par l' émission d' obligations vertes corporates. Aussi la Hongrie se rend-elle compte que ses voisins, en particulier les pays baltes, la Pologne et la Slovénie, ont pris de l' avance et mis en œuvre des initiatives sur le marché des obligations vertes, valorisé à 258 milliards de dollars en 2019.

Parmi ses premières pistes, la MNB envisage des incitations fiscales pour les émissions de green bonds par les banques locales et d' obligations hypothécaires vertes. Les investisseurs devront également bénéficier de mesures incitatives. La prise en charge des coûts additionnels liés à la structuration des obligations vertes par les autorités hongroises sera également étudiée.

Enfin, la MNB mise aussi beaucoup sur la communication au travers d' événements dédiés à la finance durable. La Hongrie organisera d' ailleurs la prochaine conférence internationale sur la finance verte le 12 octobre prochain.