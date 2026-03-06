 Aller au contenu principal
La Hongrie va empêcher le transit de cargaisons importantes vers l'Ukraine-Orban
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 09:53

La Hongrie va empêcher le transit via son territoire de toutes les cargaisons importantes à destination de l'Ukraine et ce, aussi longtemps que Kyiv interrompt les livraisons de pétrole russe à Budapest via l'oléoduc Droujba, a déclaré vendredi le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, sur la radio publique hongroise.

Viktor Orban a une nouvelle fois accusé l'Ukraine de chantage et a ajouté que la Hongrie utiliserait tous les moyens à sa disposition pour riposter jusqu'à la reprise des flux du brut envoyé par Moscou.

Le sort de l'oléoduc Droujba, qui approvisionnait la Hongrie et la Slovaquie en pétrole russe jusqu'à son arrêt en janvier après une énième attaque de l'armée russe contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, empoisonne les relations entre Kyiv et les dirigeants hongrois et slovaque, proches de la Russie.

"Nous avons arrêté (...) les exportations de diesel vers l'Ukraine, nous maintenons les exportations d'électricité et nous allons faire cesser les cargaisons transitant par la Hongrie qui sont importantes pour l'Ukraine (...) jusqu'à ce que l'Ukraine autorise les livraisons de pétrole", a déclaré Viktor Orban.

Jeudi, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que l'oléoduc pourrait être techniquement prêt à fonctionner dans un mois et demi.

La Hongrie et la Slovaquie, qui sont exemptées de sanctions européennes sur le pétrole russe en raison du manque d'alternatives en termes d'approvisionnement en énergie, accusent l'Ukraine de faire traîner les réparations, ce que Kyiv dement.

La détérioration des relations entre Budapest et Kyiv autour de cet oléoduc a amené la Hongrie a maintenir le mois dernier son veto au nouveau train de sanctions de l'Union européenne (UE) contre la Russie et au prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine.

Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, est également engagé dans une campagne pour des élections législatives prévues le 12 avril, dont le résultat s'annonce serré. Le Premier ministre n'hésite pas entretenir un sentiment anti-européen et anti-Ukraine dans le cadre de cette campagne.

(Krisztina Than and Anita Komuves, version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine

