La Hongrie étudie les moyens de contourner les sanctions américaines à l'encontre des compagnies pétrolières russes -PM Orban

La Hongrie s'efforce de trouver un moyen de "contourner" les sanctions américaines contre les compagnies pétrolières russes, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban lors d'une interview accordée à la radio publique Kossuth vendredi.

Orban a également déclaré qu'il s'était entretenu avec la compagnie pétrolière et gazière hongroise MOL MOLB.BU à ce sujet.

Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des sanctions à la Russie pour la première fois au cours de son second mandat, visant Lukoil et Rosneft.