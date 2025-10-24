 Aller au contenu principal
La Hongrie étudie les moyens de contourner les sanctions américaines à l'encontre des compagnies pétrolières russes -PM Orban
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 09:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de l'article avec le contexte et la citation)

La Hongrie s'efforce de trouver un moyen de contourner les sanctions américaines contre les compagnies pétrolières russes, a déclaré vendredi le Premier ministre Viktor Orban, sans donner de détails mais en ne laissant pas entendre qu'il envisageait de défier ces restrictions.

Le président américain Donald Trump, un proche allié du dirigeant hongrois, a imposé mercredi des sanctions à la Russie pour la première fois au cours de son second mandat, ciblant Lukoil et Rosneft, alors qu'il tente de faire pression sur Moscou pour qu'elle accepte un cessez-le-feu en Ukraine.

La décision de Donald Trump a fait grimper les prix du pétrole et a soulevé des questions pour la Hongrie et la Slovaquie , les plus gros acheteurs de pétrole russe dans l'Union européenne après avoir obtenu des exemptions aux restrictions de l'UE.

Viktor Orban a déclaré qu'il avait parlé des sanctions à la compagnie pétrolière et gazière hongroise MOL MOLB.BU .

"Nous travaillons sur la manière de contourner cette sanction", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la radio publique Kossuth.

Les raffineries de MOL en Hongrie et en Slovaquie, qui ont une capacité totale de traitement de 14,2 millions de tonnes de pétrole brut par an, dépendent du brut russe transporté par l'oléoduc Droujba.

L'unité slovaque de MOL, Slovnaft, a déclaré jeudi qu'elle analysait l'impact possible sur ses activités des sanctions américaines, qui devraient entrer en vigueur dans le courant du mois de novembre.

L'année dernière, MOL a rencontré des problèmes de livraison lorsque l'Ukraine a sanctionné Lukoil. La société a conclu des accords pour prendre possession des volumes de pétrole brut concernés à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine afin de maintenir les flux.

Guerre en Ukraine

