La hausse record de Wall Street marque une pause face à l'impasse au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en baisse: Dow Jones -0,86 %, S&P 500 -0,53 %, Nasdaq -0,76 %

* Les gestionnaires d'actifs reculent alors que Partners Group limite les retraits sur son fonds de capital-investissement

* Broadcom en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché

* Les données montrent une reprise de l'activité dans le secteur des services aux États-Unis en mai

(Mise à jour avec les niveaux de milieu d'après-midi et les commentaires des analystes) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mercredi après une série de records, tandis qu'une nouvelle flambée de violence au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole et semé le doute quant à une fin rapide de la guerre.

Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de plus de 2 % après qu'une attaque de missiles iraniens a endommagé l'aéroport du Koweït et que l'armée américaine a mené des frappes près du détroit d'Ormuz, augmentant le risque de nouvelles perturbations de l'approvisionnement susceptibles d'attiser l'inflation générale. O/R

Les actions et les secteurs qui avaient mené la hausse ces derniers jours ont enregistré les baisses les plus marquées. Les actions du secteur des logiciels .SPLRCIS ont perdu 4 % après un fort rebond, tandis que Datadog DDOG.O , Palo Alto PANW.O et IBM IBM.N ont chuté de 4,6 % à 8,5 %.

Quatre des 11 secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, l'indice financier .SPSY menant la baisse.

Les gestionnaires d'actifs ont chuté après que le groupe suisse Partners Group PGHN.S a plafonné les retraits d'un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars. KKR KKR.N , Blackstone BX.N , Blue Owl OWL.N et Ares Management ARES.N ont chuté de 3,8 % à 4,9 %.

"(Markets) s'était si bien comporté pendant si longtemps que nous étions arrivés à un point où le marché était techniquement suracheté. Il suffirait de n'importe quoi pour faire retomber un peu la pression sur le sommet du marché à ce stade, simplement parce qu'il est allé si loin, si vite, en si peu de temps", a déclaré Eric Parnell, stratège en chef des marchés chez Great Valley Advisor Group.

Les dernières données ont montré que l'activité du secteur des services américain s'est redressée en mai, les entreprises ayant passé des commandes de manière préventive et reconstitué leurs stocks en prévision de pénuries et de hausses de prix liées à la guerre avec l'Iran.

Les investisseurs attendent désormais le rapport sur le marché du travail, qui pourrait influencer les anticipations en matière de politique monétaire. Il est attendu vendredi.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année, avec des probabilités croissantes d'une hausse de 25 points de base.

À 11 h 39 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 441,72 points, soit 0,86 %, à 50.866,07, le S&P 500 .SPX perdait 40,12 points, soit 0,53 %, à 7.569,52 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 205,32 points, soit 0,76 %, à 26.888,58.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites capitalisations, a reculé de 1,2 %.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que la politique monétaire était "sur la bonne voie", malgré les craintes d'inflation liées à la guerre en Iran. Le président de la Fed, Kevin Warsh, s'est engagé à suivre "les meilleures traditions de la Fed" dans une note adressée au personnel au début de son mandat de quatre ans.

Le S&P 500 a clôturé mardi au-dessus de 7.600 points pour la première fois, les trois principaux indices ayant tous atteint des records, portés par une série de résultats d'entreprises renforçant les anticipations de dépenses soutenues dans l'IA.

L'indice des puces électroniques de Philadelphie .SOX a progressé de 1,1 %. L'action Broadcom AVGO.O a gagné 1,2 % avant la publication du rapport trimestriel de la société prévue après la clôture du marché. Ces résultats constitueront le prochain test décisif de la dynamique portée par l'IA. Le titre a déjà progressé de 14 % au cours des quatre dernières séances.

Marvell Technology MRVL.O a prolongé sa progression avec une hausse de 5,4 %, atteignant une capitalisation boursière de 250 milliards de dollars, au lendemain de la déclaration du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui a qualifié le fabricant de puces de prochaine "entreprise à 1 000 milliards de dollars".

Par ailleurs, GameStop GME.N a progressé de 6,7 % après avoir annoncé une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et dévoilé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

Par ailleurs, la société SpaceX d'Elon Musk prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action, avant le début d'une tournée de présentation, afin de lever un montant record de 75 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 2,31 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,45 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 31 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 18 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 76 nouveaux plus hauts et 112 nouveaux plus bas.