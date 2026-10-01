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La hausse des taux fait chuter Clariane et emeis
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 16:51

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Outre les marchés, la hausse des rendements obligataires pénalise les sociétés lourdement endettées. C'est notamment le cas de Clariane (-8,06%, à 3,444 euros) et d'emeis (-3,97%, à 10,40 euros).

AlphaValue explique que ce mouvement de baisse sur ces titres est lié aux ventes massives sur les marchés obligataires et à la hausse des taux d'intérêt à long terme. Pour les analystes, l'ampleur des replis reflète la structure de leurs bilans, car ces sociétés détiennent des actifs immobiliers significatifs et présentent un niveau d'endettement élevé.

Pour AlphaValue, le marché ne réévalue pas les charges financières de cette année, mais plutôt le taux d'actualisation et le coût des refinancements futurs. Le broker éloigne toutefois le fait d'un risque de liquidité, Clariane et emeis ayant levé des fonds et explique que le risque est désormais lié à la durée, et l'échéance de refinancement se situe désormais en 2030-2032.

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