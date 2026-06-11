La hausse des prix de l'énergie a fait grimper l'inflation des prix à la production aux États-Unis en mai

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* L'indice des prix à la production a augmenté de 1,1% en mai, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,7%

* Les prix des biens, principalement ceux de l'énergie, représentent près de 80% de la hausse de l'IPP

* Les prix de gros des biens, hors alimentation et énergie, enregistrent leur plus forte hausse mensuelle depuis avril 2022

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent de 4.000 pour atteindre 229.000

par Lucia Mutikani

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai, enregistrant leur plus forte hausse annuelle en trois ans et demi, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper le coût des produits énergétiques, ce qui suggère une montée des pressions inflationnistes.

Le rapport publié jeudi par le ministère du Travail et la résilience persistante du marché du travail, dans un contexte de licenciements relativement faibles, ont renforcé les anticipations des économistes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés jusqu'en 2027 et abandonnerait son orientation accommodante lors de la réunion de la semaine prochaine. L'inflation devrait encore s'accentuer, alors qu'aucune issue n'est en vue à la guerre entre les États-Unis et Israël d'une part, et l'Iran d'autre part, qui en est désormais à son quatrième mois. Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis frapperaient l'Iran "très durement ce soir" et prendraient bientôt le contrôle des infrastructures et des marchés pétroliers et gaziers du pays. Les prix du pétrole ont augmenté en réaction. Le gouvernement a annoncé mercredi que l'inflation à la consommation avait dépassé les 4% en mai pour la première fois en trois ans.

"La Fed est clairement bien plus loin de son objectif d'inflation que de son objectif en matière d'emploi", a déclaré John Ryding, conseiller économique en chef chez Brean Capital. "Le rapport sur l'IPP devrait renforcer la conviction des membres du FOMC qui estiment qu'une hausse des taux pourrait s'avérer nécessaire plus tard dans l'année."

L'indice des prix à la production pour la demande finale a progressé de 1,1% le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 1,1% en avril, a indiqué le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,7% de l'IPP, après une hausse de 1,4% précédemment annoncée en avril. Sur les 12 mois clos en mai, l'IPP a progressé de 6,5%, soit la plus forte hausse depuis novembre 2022. L'IPP avait augmenté de 5,7% en glissement annuel en avril.

La banque centrale américaine suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2%.

Le conflit a fait grimper les prix des produits énergétiques, notamment de l'essence et du diesel. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été mises à rude épreuve par les restrictions de navigation dans le détroit d'Ormuz, provoquant des pénuries d'une large gamme de produits, notamment d'engrais, d'aluminium et de biens de consommation.

Une hausse de 2,8% du prix des biens, principalement des produits énergétiques, a représenté près de 80% de la hausse de l'IPP. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis que le gouvernement a commencé à suivre cette série en décembre 2009, après une hausse de 1,9% en avril.

Les prix de l'énergie ont grimpé de 10,7%, le coût de l'essence ayant bondi de 23,4%. Des hausses ont été observées pour le diesel, le kérosène, les résines et matériaux plastiques, les produits chimiques industriels et les liquides de gaz naturel. Les prix des denrées alimentaires ont flambé de 0,6%, poussés à la hausse par l'augmentation des coûts des fruits frais et des melons, des céréales et des oléagineux. En revanche, les prix de gros de la viande de porc ont chuté de 10,1%.

L'INFLATION S'ÉLARGIT

Hors énergie et alimentation, les prix des biens ont augmenté de 0,8%, soit la plus forte hausse depuis avril 2022. Les prix des biens dits "de base" ont progressé de 0,7% en avril.

Les prix des services en gros ont grimpé de 0,3% après avoir progressé de 0,7% en avril. Une hausse de 4,8% des frais de gestion de portefeuille, reflétant la reprise boursière, a représenté plus de 40% de la hausse du coût des services. Mais les marges des grossistes et des détaillants ont diminué, confortant l'avis des économistes selon lequel la répercussion des droits de douane était pratiquement terminée.

Le coût du transport routier de marchandises a augmenté de 3,4%, tandis que les tarifs aériens ont bondi de 2,5%. Les prix des soins hospitaliers ont augmenté de 0,5%, tandis que le coût des chambres d'hôtel et de motel a progressé de 2,3%. Les frais de gestion de portefeuille, les tarifs aériens et les chambres d'hôtel et de motel font partie des composantes entrant dans le calcul de l'indice des prix PCE de base.

Sur la base des données de l'IPP et de l'IPC, les économistes ont estimé que l'inflation PCE avait augmenté de 0,4% en mai, après avoir progressé du même pourcentage en avril. L'inflation PCE devait progresser de 4,0% sur les 12 mois à fin mai, ce qui constituerait la plus forte hausse depuis mai 2023, après une augmentation de 3,8% en avril. L'inflation PCE de base devait avoir augmenté de 0,4% sur le mois, ce qui se traduirait par une hausse de 3,4% en glissement annuel.

Un rapport distinct du ministère du Travail a montré que les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont augmenté de 4.000 pour atteindre 229.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 6 juin.

Les demandes ont tendance à augmenter au début de l'été, car certains États autorisent le personnel non enseignant à demander des allocations chômage pendant les longues vacances scolaires. Les facteurs saisonniers, c'est-à-dire le modèle utilisé par le gouvernement pour éliminer les fluctuations saisonnières des données, ne reflètent pas toujours ces mouvements. L'économie a enregistré en mai un troisième mois consécutif de forte croissance de l'emploi, a indiqué le gouvernement la semaine dernière. Le taux de chômage est resté à 4,3%, pour le troisième mois consécutif.

La hausse de l'inflation et la stabilité du marché du travail ont conduit les marchés financiers à anticiper une hausse des taux de la Fed. Mais les économistes estiment que la barre reste haute pour un resserrement monétaire, arguant que le choc des prix du pétrole reste pour l'instant confiné au secteur des transports.

La Fed devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50% à 3,75% lors de sa réunion de la semaine prochaine.

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