La hausse des droits de douane va peser sur la croissance des entreprises (Fitch Ratings)

(AOF) - Une hausse significative des droits de douane américains sur les importations en provenance du Canada, du Mexique, de l'UE et de la Chine, si elle est pleinement appliquée, exercera une pression sur la croissance des revenus et la rentabilité de la plupart des secteurs d'activité à l'échelle mondiale, alerte Fitch Ratings. Les conséquences seront lourdes notamment pour l'automobile, le matériel technologique et les produits chimiques en raison de leur exposition internationale, de leur activité commerciale transfrontalière importante ou de la complexité de leurs chaînes d'approvisionnement.

Les constructeurs de maisons aux États-Unis et en Chine, ainsi que les entreprises mexicaines spécialisées dans la production de matériaux de construction et évoluant dans le secteur des industries diversifiées, seront brutalement touchés, poursuit l'agence de notation financière américaine.

Fitch Ratings considère par ailleurs que l'impact des droits de douane sera relativement limité pour de nombreux secteurs, y compris ceux liés aux dépenses et à la confiance des consommateurs, tels que la vente au détail, les biens de consommation, l'hébergement, la restauration, les compagnies aériennes et les boissons alcoolisées.