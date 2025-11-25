La hausse des coûts de l'énergie fait grimper les prix à la production aux États-Unis en septembre

Les prix à la production aux États-Unis ont rebondi en septembre en raison de la hausse du coût des produits énergétiques et de la répercussion par les producteurs de certains droits de douane.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,3 % après une baisse non révisée de 0,1 % en août, a déclaré mardi le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un rebond de 0,3% de l'IPP.

Au cours des 12 mois précédant septembre, l'IPP a augmenté de 2,7 % après avoir progressé dans les mêmes proportions en août. Le rapport a été retardé par la fermeture du gouvernement pendant 43 jours.

Les prix des biens de production ont augmenté de 0,9 %, la plus forte hausse depuis février 2024, après avoir augmenté de 0,2 % en août. Les biens énergétiques, qui ont augmenté de 3,5 %, ont représenté les deux tiers de la hausse des prix des biens.

Les prix des services de gros sont restés inchangés après avoir baissé de 0,3 % en août, lorsque les marges commerciales ont été comprimées. La baisse des marges commerciales avait suggéré que les grossistes absorbaient une partie des droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump sur les produits importés.

Cela s'est largement traduit par des prix à la consommation modérés, bien que le coût de certains produits au supermarché, y compris le bœuf, le café et les bananes, ait bondi.

Les économistes s'attendent à ce que la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l'inflation dans les mois à venir. Plusieurs enquêtes, dont l'enquête S&P Global PMIs , ont montré que les entreprises américaines ont continué à payer des prix plus élevés pour les intrants et à demander des prix plus élevés pour leurs produits en novembre.

En octobre, le gouvernement a indiqué que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 0,3 % en septembre, après avoir progressé de 0,4 % en août.

Ce rapport sur l'IPC a été publié malgré la coupure de données afin d'aider l'administration de la sécurité sociale à calculer son ajustement au coût de la vie pour 2026 pour des millions de retraités et d'autres bénéficiaires de prestations.

La probabilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale en décembre a augmenté, malgré les inquiétudes de certains responsables de la banque centrale américaine au sujet de l'inflation.