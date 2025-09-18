La hausse des actions se poursuit et le dollar américain s'apprécie après la baisse des taux d'intérêt de la Fed

Les marchés boursiers mondiaux ont atteint un nouveau sommet jeudi, alimentés par la poursuite du mouvement haussier à Wall Street, tandis que le dollar américain s'est apprécié par rapport à ses principaux homologues, soutenu par la réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, tandis que la livre a légèrement baissé après que la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux inchangés. Les indices de référence S&P 500, Dow et Nasdaq ont tous terminé à des niveaux records. Intel INTC.O a bondi de plus de 22 % après que Nvidia NVDA.O a déclaré qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans le fabricant de puces américain en difficulté. Les actions de Nvidia ont clôturé en hausse de 3,5 % sur la journée. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,27% à 46 142,42, le S&P 500 .SPX a grimpé de 0,48% à 6 631,96 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 0,94% à 22 470,73. L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a progressé et a touché un record intrajournalier pour la première fois depuis novembre. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a gagné 0,8%. L'indice MSCI des actions à travers le monde .MIWD00000PUS a atteint 981,65, dépassant le record de la séance précédente. Il était en hausse de 0,29% à 979,18. La Fed a réduit ses taux de 25 points de base mercredi et son "dot plot" très surveillé avait indiqué deux autres réductions de taux au cours des deux réunions restantes cette année, mais seulement une réduction supplémentaire en 2026. "Le marché commence à s'habituer à la perfection, et l'érosion de l'emploi est un peu troublante, ce qui, je pense, a probablement conduit (Jerome Powell, président de la Fed) , à faire sa réduction hier et à dire en quelque sorte qu'il va continuer à dépendre des données", Sandy Villere, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co. à la Nouvelle-Orléans. "L'économie en général, entre l'érosion des chiffres de l'emploi et l'inflation, s'est en quelque sorte stabilisée - même si on ne peut jamais lutter contre la Fed et la baisse des taux, et c'est ce qui, je pense, a fait bondir le marché aujourd'hui avec un peu de suivi", a déclaré M. Villere. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 3,2 points de base à 4,108%. La Banque d'Angleterre a voté à 7 voix contre 2 pour maintenir les taux inchangés à 4% tout en ralentissant le rythme annuel auquel la banque centrale vend les gilts qu'elle a achetés entre 2009 et 2011 à 70 milliards de livres contre 100 milliards de livres actuellement, conformément aux prévisions des économistes. Le dollar s'est renforcé de 0,52% à 0,793 contre le franc suisse CHF=EBS et était en hausse de 0,67% à 147,95 contre le yen japonais JPY=EBS . L'euro EUR= a baissé de 0,23% à 1,1785 dollar tandis que la livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,56% à 1,355 dollar. L'indice du dollar =USD a progressé de 0,43% à 97,37. La banque centrale norvégienne a réduit son taux d'intérêt directeur de 25 points de base à 4,0%, comme prévu, et a déclaré qu'elle avait l'intention de le réduire à nouveau au cours des 12 prochains mois, mais pas autant que prévu précédemment. La couronne norvégienne NOK est restée proche de son plus haut niveau depuis trois ans. Le parlement allemand a approuvé le premier budget annuel de la nation depuis que des réformes radicales visant à assouplir les règles fiscales ont été adoptées au début de l'année. En France, des centaines de milliers de personnes ont participé à des manifestations contre l'austérité , ont indiqué les syndicats, exhortant le président Emmanuel Macron et son nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu à reconnaître leur colère et à supprimer les coupes budgétaires imminentes. Le rendement des Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR , la référence pour le bloc de la zone euro, a augmenté de 1,2 point de base à 2,727%. Les prix du pétrole ont baissé. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 0,8 % pour s'établir à 67,44 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a baissé de 0,8 % pour s'établir à 63,57 dollars. Les prix de l'or ont repris leur souffle après avoir atteint des niveaux record. L'or au comptant XAU= a baissé de 0,38% à 3 645,89 dollars l'once.