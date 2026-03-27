La guidance de LNA Santé est prudente selon Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 14:44
Suite à cette réunion, Oddo BHF note que le parc est en expansion maîtrisée, le management a indiqué disposer d'un bon deaflow et la fluidité des cessions immobilières se confirme.
Selon l'analyste, le niveau des loyers et la masse salariale devraient être assez bien maîtrisés une fois encore en 2026 (salaire : proche de 1,5%). "En outre, sur les coûts d'énergies, LNA se dit couvert pour environ 3 ans, et ne voit pas de source de dérapage, à ce stade" précise le bureau d'analyse dans sa note.
Oddo BHF souligne que la fluidité des cessions immobilières se confirme (134 vendus en 2025 contre 38 vendus en 2024) et LNA table sur 50 à 75 MEUR de cessions en 2026 (contre 34 MEURe en 2025), en s'appuyant sur son partenaire Fidexi.
Oddo BHF estime également que la guidance, exprimée à périmètre constant, est prudente.
"Néanmoins, en intégrant i/ les Ehpad repris à Clariane (2 à partir du 2ème trimestre, puis les autres établissements ensuite), ii/ la ramp-up des récentes HAD (hausse du volume et hausse du taux de recours), iii/ le passage de 600 lits en régime de croisière en 2026 (donc avec une meilleure contribution à l'EBITDA), les projections guidées nous semblent basses" indique le bureau d'analyse.
"En revanche, si, comme cela semble se dessiner, le développement externe redevient plus dense, le newsflow et les anticipations devraient porter les germes d'un momentum plus favorable" rajoute l'analyste en conclusion.
Valeurs associées
|26,400 EUR
|Euronext Paris
|+2,72%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 14:44:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Des scènes musicales au terrain judiciaire: Gims, roi de la chanson francophone, va être présenté à un juge d'instruction, dans le cadre d'une affaire de blanchiment présumé, après avoir été interpellé mercredi à sa descente d'avion à Paris. L'artiste congolais ... Lire la suite
-
Au total, les Français possédaient 2.143 milliards d'euros sur leurs assurances vie à fin février. L'assurance vie a continué son très bon début d'année avec une collecte nette de 7,1 milliards d'euros en février, selon les données publiées vendredi 27 mars par ... Lire la suite
-
Nouvelle-Calédonie: Air Calédonie engage une procédure collective après un mois de blocage des aérodromes
La compagnie aérienne Air Calédonie, paralysée depuis près d'un mois par le blocage de plusieurs aérodromes de Nouvelle-Calédonie, a annoncé vendredi engager une procédure collective, sa situation financière n'étant "plus tenable". "La situation financière de la ... Lire la suite
-
Aurélie S., 44 ans, a été condamnée vendredi à 25 ans de prison par la cour d'assises de Vaucluse, pour la mort de deux de ses nourrissons, qu'elle avait placés au congélateur. Le tribunal, pas convaincu de son intention de tuer, l'a en revanche jugée coupable ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer