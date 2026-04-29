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La guidance 2026 de Michelin reste inchangée
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 18:08

Les ventes du Groupe s'établissent à 6 167 millions d'euros sur le premier trimestre de 2026, en baisse de 5,4% par rapport à la même période de 2025. Le repli est intégralement attribuable à un effet de change défavorable puisque le chiffre d'affaires est stable à parité historique.

Les ventes du segment Consommateur (Automobile, Deux-roues et Distribution associée) s'élèvent à fin mars 2026 à 3 403 millions d'euros contre 3 559 millions d'euros à fin mars 2025, soit une baisse de 4,4%. Les volumes vendus progressent de 1,3% sur le trimestre.

Les ventes du segment Transport routier (et Distribution associée) s'élèvent à 1 357 millions d'euros à fin mars 2026 contre 1 529 millions d'euros pour la même période de 2025, soit une baisse de 11,3%.

Les ventes du segment de Spécialités (et Distribution associée) s'élèvent à 1 080 millions d'euros, à comparer à 1 117 millions d'euros à fin mars 2025, soit une baisse de 3,3%. Les volumes sont en progression de 2,5%.

"Dans ce contexte imprévisible, le Groupe réévalue de façon régulière l'évolution des marchés et de ses chaines d'approvisionnement. A ce stade, la guidance 2026 reste inchangée" indique la direction.

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