La guidance 2026 de Michelin reste inchangée
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 18:08
Les ventes du segment Consommateur (Automobile, Deux-roues et Distribution associée) s'élèvent à fin mars 2026 à 3 403 millions d'euros contre 3 559 millions d'euros à fin mars 2025, soit une baisse de 4,4%. Les volumes vendus progressent de 1,3% sur le trimestre.
Les ventes du segment Transport routier (et Distribution associée) s'élèvent à 1 357 millions d'euros à fin mars 2026 contre 1 529 millions d'euros pour la même période de 2025, soit une baisse de 11,3%.
Les ventes du segment de Spécialités (et Distribution associée) s'élèvent à 1 080 millions d'euros, à comparer à 1 117 millions d'euros à fin mars 2025, soit une baisse de 3,3%. Les volumes sont en progression de 2,5%.
"Dans ce contexte imprévisible, le Groupe réévalue de façon régulière l'évolution des marchés et de ses chaines d'approvisionnement. A ce stade, la guidance 2026 reste inchangée" indique la direction.
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