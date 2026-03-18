La guerre en Iran alimente les tensions dans les primaires démocrates aux États-Unis

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* La guerre en Iran devient un sujet de controverse dans certaines primaires démocrates

* Le débat révèle des divisions plus profondes au sein du parti sur son orientation future

* Les frictions pourraient s'intensifier entre les progressistes et les modérés alors que le parti cherche un candidat pour la présidentielle de 2028

(Ajoute le résultat de la primaire démocrate pour la Chambre de l'Illinois) par Tim Reid

La guerre contre l'Iran influence les primaires démocrates avant les élections de mi-mandat de novembre, les progressistes reprochant à leurs rivaux modérés de ne pas s'opposer assez fermement à la campagne de bombardement du président Donald Trump et d'entretenir des liens trop étroits avec les entreprises du secteur de la défense et Israël.

Les tensions apparaissent dans les primaires démocrates pour les sièges du Sénat et de la Chambre des représentants dans le Michigan, le Colorado, l'Illinois, le Maine et la Caroline du Nord, selon une étude de Reuters. Au moins une demi-douzaine de progressistes s'opposent à leurs rivaux modérés ou soutenus par l'establishment au sujet de la guerre contre l'Iran, arguant que les dons des entreprises de défense et des groupes pro-israéliens à leurs adversaires affaiblissent leur opposition auconflit.

Ces batailles primaires mettent en lumière une lutte plus large au sein du parti sur son avenir, alors qu'il tente de se reconstruire après les pertes électorales de 2024 et qu'il commence à envisager des candidats potentiels pour l'élection présidentielle de 2028.

Pour les progressistes, le bombardement de l'Iran par les États-Unis et Israël a ravivé des revendications de longue date visant à mettre fin aux guerres menées par les États-Unis et à limiter l'influence de l'industrie de la défense et des donateurs milliardaires, tout en portant l'attention sur l'équité économique et l'égalité des droits à l'intérieur du pays.

Les progressistes se sont emparés de la guerre en Iran dans leurs discours, leurs interviews dans les médias, leurs publicités télévisées et leurs appels de fonds, accusant certains de leurs adversaires de recevoir des dons de la part d'entreprises de défense et de groupes affiliés à l'American Israel Public Affairs Committee, le puissant groupe de lobbying politique pro-israélien.

"Il est difficile de faire confiance à des hommes politiques qui reçoivent de l'argent des fabricants d'armes et de l'AIPAC, qui sont tous en faveur de cette guerre, et qui se lèvent ensuite pour dire qu'ils sont contre la guerre", a déclaré Abdul El-Sayed, qui est candidat aux primaires démocrates pour un siège au Sénat dans le Michigan.

Les candidats comme Abdul El-Sayed affirment qu'il ne suffit pas de s'opposer à la guerre contre l'Iran - les démocrates doivent soutenir cette rhétorique en refusant ces dons. Leurs adversaires plus modérés ont vivement répliqué à ces attaques, affirmant qu'ils s'étaient rapidement opposés à la guerre en Iran et que les progressistes fabriquaient un conflit à des fins électorales.

Mardi, lors de la primaire démocrate de la Chambre de l'Illinois, Kat Abughazaleh, une progressiste qui avait fait de l'opposition à la guerre et aux candidats financés par l'AIPAC un élément central de sa campagne, a été devancée par un candidat plus modéré, le maire d'Evanston Daniel Biss, d'un peu plus de trois points de pourcentage dans un scrutin très disputé.

Alors que les législateurs démocrates du Congrès se sont largement unis contre une guerre impopulaire auprès de la plupart des Américains, les disputes de la saison des primaires soulignent que le parti risque de gaspiller un avantage politique potentiel à un moment où les républicains abordent les élections de mi-mandat avec d'importants vents contraires.

LA LUTTE S'ANNONCE POUR 2028

Le principal point de friction est de savoir si le parti doit davantage attirer les électeurs qui changent d'avis ou se concentrer sur la dynamisation de ses principaux partisans. Ces courants internes, qui portent sur l'idéologie mais aussi sur la tactique, sont présents depuis de nombreux cycles électoraux.

Les tensions ne portent pas seulement sur la politique étrangère, mais aussi sur l'audace avec laquelle il convient de poursuivre les réformes économiques et sur le degré d'alignement du parti sur les entreprises américaines.

"Le lendemain des élections de mi-mandat, en novembre, ces tensions éclateront au grand jour", a déclaré Bill Galston, stratège démocrate chevronné.

Lors d'une primaire démocrate à la Chambre des représentants en Caroline du Nord ce mois-ci, Nida Allam, commissaire du comté, a publié une publicité axée sur la guerre en Iran et sur son adversaire, la députée démocrate sortante Valerie Foushee.

La campagne d'Allam s'est concentrée sur le fait que, lors de ce cycle électoral, les documents déposés auprès de la commission électorale fédérale montrent que la campagne de Foushee a reçu 3 000 dollars chacun de la part de comités politiques contrôlés par deux fabricants d'armes, Lockheed Martin et Northrop Grumman.

Lorsque Foushee s'est présentée au Congrès en 2022, le comité d'action politique de l'AIPAC a dépensé plus de 2 millions de dollars pour soutenir sa campagne, selon les documents déposés auprès de la FEC, bien qu'elle ait déclaré qu'elle renoncerait à l'aide liée à l'AIPAC au cours de ce cycle.

"Je n'accepterai jamais un centime de la part des entreprises de défense ou du lobby pro-israélien", a déclaré Allam dans son spot publicitaire. "Je me suis opposée à ces guerres éternelles tout au long de ma carrière."

Valerie Foushee a remporté la primaire du 3 mars de justesse, à un point de pourcentage près, et il est probable qu'elle soit réélue en novembre. Mais l'attaque d'Allam sur l'Iran fait partie d'une salve d'ouverture dans la lutte interne du parti en vue de 2028, a déclaré Galston.

"La guerre insensée de Trump en Iran met en danger les civils à l'étranger et nos militaires", a déclaré Valerie Foushee dans une déclaration à Reuters. "Les Américains en ont assez d'envoyer l'argent des contribuables à l'étranger pour des guerres sans fin alors que le coût de l'épicerie, des soins de santé et du logement continue d'augmenter ici à la maison."

Les candidats progressistes affirment également que leurs adversaires ont voté en faveur d'une augmentation du budget du Pentagone, plutôt que de soutenir les efforts infructueux du Congrès pour détourner l'argent du département de la défense au profit de programmes nationaux.

Dans les primaires démocrates du Sénat du Colorado, Julie Gonzales, 43 ans, sénatrice de l'État, affronte le sénateur sortant John Hickenlooper, 74 ans. Ce dernier devrait remporter les primaires et l'élection générale en novembre.

Gonzales s'est opposée au vote de M. Hickenlooper, en octobre, en faveur d'une augmentation du budget de la défense des États-Unis sous la présidence de M. Trump. Elle estime qu'il est hypocrite de faire des déclarations contre la guerre tout en votant pour financer la machine de guerre américaine.

"Quoi qu'il dise, John Hickenlooper est propriétaire de cette guerre", a déclaré Gonzales à Reuters.

Comme la plupart des démocrates du Sénat, M. Hickenlooper a voté en faveur d'une résolution ce mois-ci visant à limiter la capacité de M. Trump à mener une guerre à l'étranger.

"Je pense qu'il a commencé une guerre illégale avec l'Iran. Les Américains ne veulent pas d'une autre guerre sans fin au Moyen-Orient", a déclaré M. Hickenlooper dans une vidéo qu'il a publiée sur X.

Les sondages d'opinion montrent qu'environ un Américain sur quatre soutient la guerre, contre seulement 10 % des électeurs démocrates.

Melat Kiros, une candidate démocrate progressiste qui se présente contre un député sortant démocrate dans une primaire du Colorado, s'est emparée de l'Iran le matin où la campagne de bombardement américano-israélienne a commencé, le 28 février.

Dans une vidéo Instagram filmée alors qu'elle marchait dans une rue, Kiros a dénoncé les politiciens qui reçoivent des contributions de l'industrie de la défense.

"La seule façon de changer les choses est de s'assurer que nos représentants élus ne sont pas dans les poches du complexe militaro-industriel", a-t-elle déclaré.

Dans une interview accordée à Reuters, Kiros a critiqué son adversaire, Diana DeGette, pour avoir voté à deux reprises contre des propositions de législateurs progressistes visant à réduire le budget du Pentagone en 2020 et 2021.

"La plus grande hypocrisie que je vois, c'est que ces personnes disent maintenant que nous ne devrions pas dépenser cet argent pour la guerre."

La campagne de DeGette n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters, mais dans un communiqué publié le 5 mars, elle a déclaré: "Cette guerre coûte au moins un milliard de dollars par jour. Ce sont des milliards de dollars qui pourraient servir à financer des soins de santé et des logements abordables. Je refuse de soutenir cette guerre."

L'IRAN SERA UN "TERRAIN D'ESSAI" POUR L'AVENIR DES DÉMOCRATES

Matt Bennett, cofondateur du groupe de réflexion démocrate centriste Third Way, a déclaré que les efforts déployés par les progressistes pour faire avancer les débats internes du parti sur l'Iran et l'orientation générale du parti pourraient compromettre les perspectives des démocrates lors des élections de mi-mandat.

Selon lui, pour gagner contre les républicains et reconquérir la Maison Blanche, il faudrait des candidats capables d'attirer les électeurs modérés.

"Les hyperprogressistes qui se présentent à ces primaires ne le font pas, et c'est ce qui est préoccupant."

Les groupes progressistes affirment que les électeurs sont frustrés par la politique habituelle.

Usamah Andrabi, porte-parole de Justice Democrats, un groupe qui a soutenu une liste de démocrates progressistes cette année - y compris Allam et Kiros - a déclaré que les partisans du parti veulent que les dirigeants s'attaquent au corporatisme et à l'industrie de la défense.

"La guerre contre l'Iran est un excellent terrain d'essai pour l'avenir du Parti démocrate", a déclaré Andrabi.

Le Comité national démocrate, qui supervise la stratégie électorale et le soutien aux candidats, n'a pas répondu aux questions de Reuters concernant les désaccords internes sur l'Iran, préférant mettre l'accent sur les questions économiques et politiques sur lesquelles il souhaite que les électeurs se concentrent.

""Plus d'un an après le début de son mandat, les prix sont plus élevés que jamais et le dernier conflit étranger de Trump a plongé notre nation dans une guerre mortelle et coûteuse que personne n'a demandée", a déclaré Mia Ehrenberg, porte-parole du DNC.