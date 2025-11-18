La guerre de Gaza et l'augmentation des dépenses européennes augmentent les bénéfices de l'entreprise israélienne Elbit Systems

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, des commentaires de responsables, des actions dans les paragraphes 2-4, 7-10) par Steven Scheer

Elbit Systems ESLT.TA , la plus grande entreprise israélienne de défense, a annoncé mardi un bénéfice en forte hausse pour le troisième trimestre, alimenté par les ventes à l'armée israélienne pendant sa guerre contre le groupe militant palestinien Hamas à Gaza et par l'augmentation des dépenses mondiales de défense.

Les responsables de l'entreprise s'attendent à ce que l'augmentation du carnet de commandes continue à se traduire par une hausse des ventes et des bénéfices. Kobi Kagan, directeur financier, a déclaré qu'Elbit parvenait de mieux en mieux à convertir son carnet de commandes en revenus et en bénéfices.

Suite à l'obtention de nouveaux contrats européens, le carnet de commandes d'Elbit a atteint 25,2 milliards de dollars. Environ 69 % du carnet de commandes provient de l'extérieur d'Israël, tandis que 38 % des commandes devraient être exécutées pendant le reste de l'année 2025 et en 2026.

Elbit ESLT.O a déclaré avoir gagné 3,35 dollars par action diluée, hors éléments exceptionnels, au cours du trimestre de juillet à septembre, contre 2,21 dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires est passé de 1,72 milliard de dollars à 1,92 milliard de dollars.

Ses actions cotées au Nasdaq étaient en hausse de 0,5 % à 505,74 dollars.

Le directeur général Bezhalel Machlis a déclaré qu'en dépit d'un cessez-le-feu après deux ans de guerre dans la bande de Gaza, les entreprises qui avaient interrompu leurs achats pendant le conflit reprenaient leurs commandes, tandis qu'en Israël, "il y a un énorme besoin de constituer des stocks".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a également souligné la nécessité pour l'industrie israélienne de la défense de devenir plus autonome.

Machlis a déclaré à Reuters qu'Elbit avait mis sur le marché des produits combinant plusieurs de ses technologies, notamment un missile air-sol à longue portée réussi. Un carnet de commandes bien rempli "indique une stabilité pour les années à venir", a-t-il ajouté.

Les résultats trimestriels ont été dopés par une augmentation de 14 % des recettes provenant des systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d'informatique, de renseignement et de cybernétique de l'entreprise.

Plus de 33 % des recettes d'Elbit proviennent d'Israël, où le pays a mené une campagne intensive contre le Hamas du 7 octobre 2023 jusqu'à la signature d'un accord de cessez-le-feu le mois dernier. L'entreprise a fourni des munitions, des drones, des systèmes de roquettes guidées, des capacités de reconnaissance et d'autres systèmes à l'armée israélienne.

Les ventes à l'Europe, qui est en train d'augmenter ses dépenses de défense en grande partie à cause des menaces de la Russie, ont augmenté pour atteindre 536 millions de dollars, contre 430 millions de dollars l'année précédente, ce qui représente 28 % du chiffre d'affaires.

Elbit a déclaré lundi qu'elle avait reçu un contrat international de 2,3 milliards de dollars sur huit ans, sans divulguer d'autres détails.

La société a déclaré qu'elle verserait un dividende trimestriel de 75 cents par action.