"La guerre commerciale va rester un point d'attention majeur des investisseurs" (Pictet AM)

(AOF) - "Pour l’instant, la guerre commerciale est limitée. Environ 5% du PIB américain est directement affecté par l’augmentation des droits de douane à l’égard du Mexique, du Canada et de la Chine", tempère Christopher Dembik. Le conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM prolonge son idée : "Aucun pays ne souhaite que la situation ne s’envenime. La Chine a opté pour une réponse limitée à la taxe douanière de 10% décidée par l’administration Trump. Pékin ouvre une enquête contre Google, qui n’opère plus dans le pays depuis 2010".

En outre, ajoute Christopher Dembik, le soja, qui était la première importation des États-Unis en provenance de Chine en 2023, n'est pas visé directement par des mesures de rétorsion. Tout est fait pour éviter une escalade.

"C'est aujourd'hui que la Chine impose des droits de douane de 10% à 15% sur une sélection de marchandises américaines. La thématique de la guerre commerciale va rester dans les mois à venir un point d'attention majeur des investisseurs", conclut le conseiller en stratégie d'investissement.