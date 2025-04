La guerre commerciale devrait empêcher la Banque du Japon d'augmenter ses taux le 1er mai

La banque allemande estime qu'il sera trop tôt pour que la Banque du Japon relève à nouveau ses taux d'intérêt la semaine prochaine et que la prochaine hausse des taux est plus probable en juillet.

(AOF) - Le taux d'inflation pour la région de Tokyo a atteint 3,5 % en avril, dépassant une fois de plus le consensus Bloomberg. Il a atteint 3,4% dans sa version core après 2,4% en mars, sachant qu'il était anticipé à 3,2%. "Le tableau de l'inflation semble donc un peu plus favorable à la Banque du Japon, qui se réunira la semaine prochaine, le 1er mai, pour prendre sa prochaine décision de politique monétaire. Toutefois, les incertitudes restent élevées à l'heure actuelle ", explique Commerzbank, faisant référence à la guerre commerciale.

