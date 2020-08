Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grèce va repousser la limite de ses eaux territoriales en mer Ionienne Reuters • 26/08/2020 à 14:38









ATHENES,26 août (Reuters) - La Grèce va repousser la limite de ses eaux territoriales à 12 milles en mer Ionienne, a annoncé mercredi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Un projet de loi en ce sens sera, selon lui, soumis au Parlement très prochainement. "La Grèce étendra ses eaux territoriales occidentales de six à 12 milles nautiques", a-t-il déclaré au Parlement, lors d'un débat préalable à l'approbation d'un accord sur les frontières maritimes conclu en juin avec l'Italie. Un accord maritime séparé avec l'Egypte est également en discussion au parlement grec et les deux textes devraient être mis aux voix jeudi. Sur le versant oriental, la Turquie a averti qu'une initiative similaire de la part d'Athènes serait considérée comme un "casus belli", c'est à dire un motif de conflit armé. Un litige territorial portant sur l'étendue de leur plateau continental respectif oppose les deux pays. La campagne de prospection pétrolière entamée récemment par la Turquie dans une zone contestée a exacerbé les tensions bilatérales. (Angeliki Koutantou et Lefteris Papadimas, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.