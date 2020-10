Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grèce va fermer bars et restaurants dès le 3 novembre Reuters • 31/10/2020 à 11:37









ATHÈNES, 31 octobre (Reuters) - La Grèce va étendre à tout so territoire le couvre-feu nocturne et fermer pour un mois les bars et les restaurants dans ses régions les plus densément peuplées afin de contenir la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé samedi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Si le pays demeure l'un des moins touchés d'Europe, il a constaté depuis début octobre une nette remontée du nombre de cas de COVID-19. Restaurants, bars, cafés, cinémas, musées et salles de sport seront donc fermés à compter de mardi pour une période d'un mois dans le nord de la Grèce et dans la région de l'Attique, où se situe Athènes. Le couvre-feu instauré de minuit à 5h00 du matin sera étendu à tout le pays. "Ces nouvelles mesures visent deux sources qui sont de contamination avérées: le divertissement et les déplacements", a expliqué samedi le chef du gouvernement grec. (Lefteris Papadimas; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.