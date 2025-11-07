La Grèce signe le premier accord à long terme pour approvisionner l'Europe en GNL américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour remplacer le gaz russe en Europe

*

La Grèce accroît ses importations de GNL américain et ses infrastructures depuis 2020

*

Les États-Unis veulent remplacer "jusqu'à la dernière molécule" de gaz russe en Europe occidentale, selon des responsables

(Ajoute: Ukraine, Pologne, accord entre les opérateurs de réseaux gaziers) par Lefteris Papadimas et Edward McAllister

La Grèce a accepté vendredi d'importer 700 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié américain par an à partir de 2030, dans le cadre de son premier accord à long terme avec Washington, qui cherche à remplacer les approvisionnements russes en Europe. Cet accord de 20 ans vise à stimuler les exportations de GNL américain de la Grèce vers ses voisins d'Europe du Nord, dont l'Ukraine, et intervient quelques semaines après que l'Union européenne a approuvé l'interdiction du GNL russe à partir de 2027 en raison de la guerre en Ukraine .

L'UE s'est engagée à acheter pour 250 milliards de dollars de pétrole, de GNL et de technologie nucléaire américains par an au cours des trois prochaines années dans le cadre d'un accord commercial signé en juillet avec l'administration Trump.

L'accord de vendredi pourrait voir les achats de GNL américain par la Grèce augmenter à environ 2 milliards de mètres cubes par an, a déclaré la plus grande compagnie de gaz du pays, DEPA, dans un communiqué. L'approvisionnement sera facilité par une coentreprise entre DEPA et la société d'énergie Aktor avec la société américaine Venture Global VG.N , a déclaré DEPA.

L'UKRAINE ET LA ROUMANIE EXPRIMENT LEUR INTÉRÊT POUR L'ACHAT DE GNL

Les responsables américains ont salué l'accord lors d'une conférence sur l'énergie à Athènes. Ils ont déclaré jeudi qu'ils souhaitaient remplacer "jusqu'à la dernière molécule" de gaz russe en Europe occidentale dans les années à venir. "La Grèce se trouvait à l'extrémité du gazoduc d'un système d'approvisionnement énergétique dominé par la Russie. Aujourd'hui, la Grèce devient un point de lancement, l'entrée en Europe du commerce énergétique américain", a déclaré Chris Wright, secrétaire américain à l'énergie, lors d'une conférence de presse.

L'Ukraine et la Roumanie ont exprimé leur intérêt pour l'achat de 3,7 milliards de mètres cubes de GNL auprès de la coentreprise grecque au cours de la période 2030-2050, a indiqué la DEPA.

ASSURER L'APPROVISIONNEMENT DE L'UKRAINE La Grèce a triplé ses importations de gaz depuis 2020 et a soutenu un projet de transport via un gazoduc transbalkanique autrefois sous-utilisé afin d'exporter davantage de gaz de ses terminaux vers l'Ukraine, alors qu'elle cherche à renforcer son rôle en tant que voie de transit du GNL américain vers l'Europe du Nord via la Bulgarie, a déclaré son premier ministre vendredi.

"La plupart du gaz qui arrive en Grèce ne reste pas en Grèce", a déclaré Kyriakos Mitsotakis lors de la conférence sur l'énergie, ajoutant que l'interdiction du gaz russe par l'UE constituait une occasion majeure de redessiner la carte énergétique de l'Europe du Sud-Est. L'Ukraine a repris les importations de gaz via la route transbalkanique pour assurer le fonctionnement de ses systèmes de chauffage et d'électricité pendant l'hiver, après les dégâts considérables causés à ses infrastructures énergétiques par l'intensification des attaques russes.

Wright a promis de continuer à approvisionner l'Ukraine cette année et les opérateurs de réseaux gaziers de Grèce, de Bulgarie, de Roumanie, de Moldavie et d'Ukraine ont signé vendredi une lettre commune demandant à leurs régulateurs d'approuver l'augmentation des capacités de transport de la Grèce vers l'Ukraine via le gazoduc transbalkanique jusqu'en avril 2026.