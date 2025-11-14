La Grèce négocie l'achat de systèmes antiaériens et d'artillerie avec Israël-responsables

La Grèce négocie avec Israël l'acquisition de missiles pour son projet de dôme de défense anti-aérienne, ont déclaré à Reuters deux responsables au fait des discussions.

Athènes, qui prévoit de dépenser environ 28 milliards d'euros d'ici 2036 pour moderniser ses forces armées, a alloué 3 milliards d'euros à la création d'un système multicouche antiaérien et anti-drone, appelé "Bouclier d'Achille".

"Nous voulons acheter 36 systèmes d'artillerie PULS et des systèmes antiaériens pour le 'Bouclier d'Achille'", a déclaré l'un des fonctionnaires grecs. "Les négociations avec Israël s'intensifieront le mois prochain", a-t-il fait savoir.

Selon ses dires, le coût des 36 systèmes d'artillerie à roquettes PULS, fabriqués par l'entreprise israélienne Elbit

ESLT.TA , est estimé à 650 millions d'euros. Les entreprises grecques financeraient environ 25% du projet.

Les systèmes d'artillerie PULS seraient utilisés pour protéger les frontières orientales de la Grèce avec la Turquie, son rival historique, a déclaré le responsable.

Un second responsable a confirmé que des négociations avec Israël étaient en cours. Le ministère israélien de la Défense n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Les discussions au sujet des systèmes d'artillerie PULS, entamées en 2024, ont été reportées en raison des opérations militaires d'Israël à Gaza, a déclaré le second responsable grec.

La Grèce et Israël entretiennent des liens économiques et diplomatiques étroits. Plusieurs exercices militaires conjoints ont été menés ces dernières années.

La Grèce, qui utilise également des systèmes de défense antiaérienne Patriot fabriqués aux États-Unis, souhaite par ailleurs remplacer ses anciens systèmes OSA, TOR-M1 et S-300, fabriqués par la Russie.

Athènes, dans ses efforts de modernisation de son armée, a déjà acquis des frégate Belharra auprès de la France. Il prévoit également d'acheter de nouveaux avions de chasse furtifs et des sous-marins aux États-Unis et en Europe.

(Rédigé par Lefteris Papadimas, avec Magid Pesha, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)