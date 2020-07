Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grèce n'acceptera pas un plan de relance européen "sous conditions" Reuters • 05/07/2020 à 08:15









5 juillet (Reuters) - La Grèce n'acceptera pas que l'Union européenne impose des conditions trop restrictives sur l'utilisation des aides versées dans le cadre de son plan de relance, a déclaré dimanche le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis dans une interview accordée au Financial Times. "Les grecs ont mûri. Nous voulons faire nos propres réformes", a-t-il déclaré. Un examen semestriel des performances économiques effectué par la Commission européenne est suffisant et il n'est pas nécessaire d'imposer des "conditions strictes supplémentaires", a-t-il ajouté. Le Premier ministre a dit au quotidien que la Grèce avait "un agenda de réformes agressives" qui se concentrerait sur "la transition écologique", "la transition digitale" et qui encouragerait les investissements notamment via des programmes de privatisations. Vendredi, Mitsotakis a annoncé de nouvelles mesures d'une valeur de 3,5 milliards d'euros pour soutenir les entreprises pénalisées par le confinement mis en place pour limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus. La Grèce, qui se remettait d'une crise de la dette longue de dix ans en 2018, espérait une forte reprise en 2020, mais le confinement a bouleversé ces prévisions. L'économie grecque devrait se contracter de 8% à 10% cette année avant une reprise en 2021. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Camille Raynaud, édité par Caroline Pailliez)

