La Grèce interdira les médias sociaux aux moins de 15 ans à partir de 2027, selon le Premier ministre

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(Ajoute des détails dans les paragraphes 2-3, le contexte dans le paragraphe 4, la citation du Premier ministre dans le paragraphe 5)

La Grèce interdira l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans à partir du 1er janvier 2027, a déclaré mercredi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, citant l'anxiété croissante, les problèmes de sommeil et la conception addictive des plates-formes en ligne.

Dans un message vidéo adressé aux jeunes, M. Mitsotakis a déclaré que les enfants passant de longues heures devant des écrans ne permettaient pas à leur esprit de se reposer et qu'ils étaient soumis à une pression croissante en raison des comparaisons constantes et des commentaires en ligne.

Le premier ministre grec a déclaré avoir parlé avec de nombreux parents qui lui ont dit que leurs enfants ne dormaient pas bien, qu'ils devenaient facilement anxieux et qu'ils passaient de longues heures sur leur téléphone.

Un sondage d'opinion réalisé par ALCO et publié en février a montré qu'environ 80 % des personnes interrogées approuvaient l'interdiction . Le gouvernement grec a déjà interdit les téléphones portables dans les écoles et mis en place des plateformes de contrôle parental pour limiter le temps d'écran des adolescents.

"La Grèce sera l'un des premiers pays à prendre une telle initiative", a déclaré M. Mitsotakis. "Je suis toutefois certain qu'elle ne sera pas la dernière. Notre objectif est de pousser l'Union européenne dans cette direction également"

La Slovénie, la Grande-Bretagne, l'Autriche et l'Espagne ont également déclaré qu'elles travaillaient sur des interdictions similaires après que l'Australie est devenue le premier pays au monde à bloquer l'accès aux enfants de moins de 16 ans l'année dernière.