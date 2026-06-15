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La Grèce autorise Chevron à mener des activités d'exploration gazière dans un autre bloc offshore
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grèce a donné son feu vert à la demande de Chevron CVX.N visant à acquérir une participation de 70 % auprès de la société grecque Helleniq Energy HEPr.AT dans un bloc offshore situé au sud-ouest de la Grèce, a annoncé lundi le ministère grec de l'Énergie. Cette opération renforce encore la présence du géant pétrolier américain en Méditerranée.

* Le mois dernier, Chevron a déposé une demande pour devenir l'opérateur et diriger la prospection de gaz dans un bloc offshore au sud-ouest de la mer Ionienne, Helleniq conservant 30 % des parts.

* La Grèce a finalisé toutes les autorisations nécessaires pour que Chevron prenne le contrôle du bloc « dans les prochains jours », a déclaré le ministère grec de l'Énergie dans un communiqué.

* Un consortium dirigé par Chevron a signé des accords de concession exclusifs pour diriger la prospection gazière dans quatre autres blocs en eaux profondes au large de la Grèce.

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