La grande unité de cokéfaction de la raffinerie texane de Motiva en panne lundi soir, selon un avis

La grande unité de cokéfaction de la raffinerie de Motiva Enterprises à Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 640 500 barils par jour (bpj), a connu un dysfonctionnement dans la nuit de lundi, selon un avis déposé auprès de la Commission du Texas pour la qualité de l'environnement (TCEQ).

Un compresseur de gaz humide de l'unité de cokéfaction (DCU-2), d'une capacité de 110 000 bpj, a mal fonctionné dans la nuit de lundi, alors qu'un froid intense s'abattait sur la côte américaine du Golfe du Mexique, d'après l'avis de la Commission de la qualité environnementale du Texas.