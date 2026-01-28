 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La grande unité de cokéfaction de la raffinerie texane de Motiva en panne lundi soir, selon un avis
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 01:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La grande unité de cokéfaction de la raffinerie de Motiva Enterprises à Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 640 500 barils par jour (bpj), a connu un dysfonctionnement dans la nuit de lundi, selon un avis déposé auprès de la Commission du Texas pour la qualité de l'environnement (TCEQ).

Un compresseur de gaz humide de l'unité de cokéfaction (DCU-2), d'une capacité de 110 000 bpj, a mal fonctionné dans la nuit de lundi, alors qu'un froid intense s'abattait sur la côte américaine du Golfe du Mexique, d'après l'avis de la Commission de la qualité environnementale du Texas.

Valeurs associées

Gaz naturel
6,80 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,66 USD Ice Europ -0,06%
Pétrole WTI
62,55 USD Ice Europ -0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank