La grande majorité des fonds continue de décollecter

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs internationaux poursuivent leur lent retrait des fonds d'investissements traditionnels. Aucune grande classe d'actifs n'est parvenu à collecter entre le 28 avril et le 4 mai, selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds actions ont rendu 3,4 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros), les fonds obligataires 9,1 milliards, et les fonds monétaires 14 milliards.

La décollecte touche de nombreux recoins du marché. Dans l'obligataire, les fonds de dettes d'entreprises investment grade poursuivent leur dégringolade entamée en début d'année, avec cette fois-ci 7,3 milliards de dollars de retraits. Ils sont accompagnés dans ce mouvement par les fonds de dette émergente (-2,9 milliards), tandis que les fonds de dettes d'entreprises high yield ont atteint une quasi-neutralité (-0,1 milliard). Sur les actions, les fonds couvrant l'Europe ont rendu 4,1 milliards de dollars, suivis par les fonds sur les Etats-Unis, -2,1 milliards. Sur ce dernier marché, la décollecte touche un groupe hétérogène de stratégies, composé de fonds value (-2,4 milliards), d'immobilier (-2,2 milliards), de petites capitalisations (-1,8 milliard), de financières (-1,6 milliard), de tech et croissance (-0,9 milliard chacun). A noter également la deuxième semaine d'affilée de décollecte sur les fonds or, de 0,3 milliard de dollars.

Les rares flux positifs se sont dirigés massivement sur les fonds de dettes souveraines non-indexées à l'inflation (+6 milliards de dollars), tandis que leurs équivalents de titres indexés ont rendu 3,2 milliards. Les autres catégories de fonds ayant servi de bouée de secours cette semaine sont les fonds de grandes capitalisations américaines (+2,1 milliards) et les actions japonaises (+1 milliard).