La Grande-Bretagne intercepte un pétrolier de la flotte fantôme russe dans la Manche

Les forces armées britanniques ont intercepté dimanche dans la Manche un pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe, qui fait l'objet de sanctions, menant ainsi pour la première fois une opération visant à priver la Russie des revenus pétroliers contribuant à financer sa guerre en Ukraine.

Le navire Smyrtos, battant pavillon camerounais, a été arraisonné par des commandos de la Royal Marine et des agents de l'Agence nationale contre la criminalité (NCA) aux premières heures de dimanche, avec le soutien d'hélicoptères Chinook et d'autres appareils, d'une frégate et d'un dragueur de mines.

"Cette opération réussie porte un nouveau coup à la Russie et rappelle à ceux qui alimentent la guerre de (Vladimir) Poutine en Ukraine que nous ne les laisserons pas se cacher", a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un message publié sur le réseau social X, faisant référence au président russe.

Le pétrolier sera immobilisé au large de la côte sud de l'Angleterre le temps de l'enquête, indique un communiqué du gouvernement britannique publié à l'issue de l'opération, menée en étroite coordination avec la France.

(Reportage Kate Holton à Londres et Gursimran Kaur à Bangalore; version française Claude Chendjou)