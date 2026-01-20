La Grande-Bretagne envisage d'interdire les réseaux sociaux aux enfants

La Grande-Bretagne envisage un éventail de mesures destinées à mieux protéger les enfants sur internet, notamment d'interdire les réseaux sociaux en deçà d'un certain âge, sur le modèle de la loi adoptée en ce sens par l'Australie, et d'imposer des restrictions sur l'utilisation des smartphones dans les écoles.

Des membres du gouvernement britannique vont effectuer une visite en Australie, qui est devenue en décembre le premier pays au monde à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, pour apprendre de l'approche adoptée par Canberra, a déclaré lundi Londres dans un communiqué.

Aucun âge spécifique n'a été mentionné par le gouvernement britannique, qui a dit envisager d'autres mesures en parallèle, comme une vérification plus efficace de l'âge des utilisateurs de certains sites et plateformes.

Gouvernements et régulateurs à travers le monde s'inquiètent des risques d'exposer les enfants aux réseaux sociaux, avec également l'impact potentiel du temps d'écran sur leur développement et leur santé mentale.

La multiplication rapide et récente des contenus en ligne générés par l'intelligence artificielle (IA) a alimenté ces préoccupations, alors qu'ont fait scandale des informations selon lesquelles le chatbot Grok développé par xAI, firme du milliardaire américain Elon Musk, a généré des images sexuelles non-consensuelles, dont de mineures.

Le gouvernement britannique a dit lundi travailler déjà à une interdiction pure et simple d'outils d'IA permettant de générer des images dénudées.

(Muvija M; version française Jean Terzian)