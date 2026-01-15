La gouverneure du Michigan déclare que l'accord de libre-échange nord-américain est essentiel pour la production automobile américaine

Les grands constructeurs automobiles américains mettent en garde contre la concurrence croissante de l'industrie automobile chinoise

La Chine critique les appels au protectionnisme et aux barrières commerciales

Les trois constructeurs de Detroit comptent sur le Mexique et le Canada pour les pièces détachées et la production

(Plus de détails, commentaires des constructeurs automobiles, de l'ambassade de Chine, contexte dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré jeudi qu'il était essentiel pour la production automobile américaine que l'administration Trump parvienne à un accord cette année pour étendre un accord de libre-échange nord-américain avec le Canada et le Mexique et a mis en garde contre la montée de la Chine en tant que producteur automobile majeur.

L'accord commercial, appelé Accord États-Unis-Mexique-Canada, doit être réexaminé cette année afin de décider si on le laissera expirer ou si un autre accord sera élaboré. L'année dernière, le président Donald Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur les automobiles importées du Canada et du Mexique, tout en accordant aux constructeurs automobiles un crédit pour l'utilisation de pièces automobiles américaines, et plus tôt cette semaine, il a déclaré que l'accord n'était "pas pertinent" pour les États-Unis.

"Ce système ne fonctionne que si et quand nous sommes un bon partenaire pour nos alliés. Lorsque nous nous battons contre nos voisins, c'est la Chine qui gagne", a déclaré Mme Whitmer, une démocrate, lors d'un discours prononcé au salon de l'automobile de Détroit. Elle a déclaré que les États-Unis ne devraient pas abandonner l'USMCA. "Nous devrions nous appuyer sur les meilleurs éléments et les rendre encore meilleurs ... . Est-il parfait? Non. Mais sans nos alliés, nous n'avons aucune chance."

Elle a déclaré que le Michigan était confronté à la concurrence pour la production automobile. "Nous devons regarder ce à quoi nous sommes confrontés. En un mot: la Chine. L'objectif ultime de la Chine est l'intégration verticale complète. De l'extraction des métaux et des minéraux du sol à la remise des clés aux clients, la Chine veut dominer tous les aspects de la construction automobile. Elle fait des progrès considérables", a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, les principaux constructeurs automobiles ont exhorté Washington à empêcher les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries soutenus par le gouvernement chinois d'ouvrir des usines de fabrication aux États-Unis, avertissant que l'avenir de l'industrie était en jeu.

"La Chine représente une menace claire et actuelle pour l'industrie automobile aux États-Unis", a déclaré au Congrès l'Alliance pour l'innovation automobile, qui représente General Motors, Ford, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai, Stellantis et d'autres grands constructeurs automobiles.

L'ambassade de Chine à Washington a critiqué les appels au protectionnisme et à l'établissement de barrières commerciales et a déclaré que la Chine avait "aboli toutes les restrictions d'accès au marché pour les investissements étrangers dans le secteur manufacturier et qu'elle restait ouverte aux constructeurs automobiles internationaux qui pouvaient pleinement profiter des dividendes du grand marché chinois."

Les trois constructeurs automobiles de Detroit et d'autres dépendent fortement de chaînes d'approvisionnement qui comprennent une importante production de pièces au Mexique et au Canada, et tous trois produisent des centaines de milliers de véhicules par an dans les deux pays. Les trois constructeurs de Detroit ont déclaré que l'USMCA représentait "des dizaines de milliards de dollars d'économies annuelles."

Les principaux constructeurs automobiles ont exhorté l'administration Trump à étendre l'USMCA, affirmant qu'il est crucial pour la production automobile américaine.

Un véhicule entièrement assemblé nécessite près de 30 000 pièces. Les produire toutes aux États-Unis est peu pratique et, dans de nombreux cas, impossible", a déclaré Mme Whitmer. "Il n'y a aucun véhicule sur la route qui soit fabriqué à 100 % avec des pièces américaines."