La gouverneure du Maine estime que la fusion entre NextEra et Dominion limitera la concurrence et soulève des inquiétudes quant au coût de l'énergie

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La gouverneure du Maine, Jannet Mills, a déclaré mercredi que le projet d’acquisition de Dominion Energy

D.N par NextEra Energy NEE.N conférerait à cette dernière un contrôle excessif sur les actifs énergétiques de la Nouvelle-Angleterre, limiterait la concurrence et rendrait plus difficile la réduction des coûts énergétiques.

* Cette "proposition malavisée" conférera à NextEra le contrôle exclusif de plusieurs actifs essentiels de production d’énergie, a déclaré Mme Mills dans un communiqué.

* "Cet accord est peut-être avantageux pour les actionnaires de NextEra, mais c'est une mauvaise affaire pour les habitants du Maine", a-t-elle ajouté.

* Cette déclaration fait suite à la demande formulée par le Comité des États de la Nouvelle-Angleterre sur l’électricité (NESCOE) — qui représente six États de la Nouvelle-Angleterre — visant à ce que la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC), le ministère américain de la Justice et d’autres autorités de régulation soumettent cette proposition à "l’examen le plus rigoureux possible".

* La gouverneure de Virginie , Abigail Spanberger, a déclaré en août qu’elle interviendrait dans l’examen réglementaire de la fusion entre NextEra et Dominion afin d’obtenir des engagements concernant l’accessibilité financière des factures d’électricité, la protection de l’emploi et les investissements dans les énergies propres.

* Si elle est approuvée, cette fusion , donnera naissance à la troisième plus grande entreprise énergétique des États-Unis — derrière les géants pétroliers Exxon XOM.N et Chevron CVX.N —, dont la valeur d’entreprise dépassera celle des deux autres plus grandes entreprises électriques américaines réunies.

* Une loi adoptée en avril dans le Maine a imposé un moratoire sur la construction de nouveaux centres de données, en raison des inquiétudes croissantes concernant leur impact sur les factures d’électricité et l’environnement.