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La gouverneure de Virginie annonce qu'elle va déposer un dossier pour intervenir dans la fusion entre Dominion et NextEra
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 21:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de l'entretien tout au long du texte) par Katha Kalia

La gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, a déclaré jeudi qu’elle interviendrait dans l’examen réglementaire duprojet de fusion de 66,8 milliards de dollars proposé par NextEra Energy NEE.N avec Dominion Energy D.N afin d’obtenir des engagements concernant l’accessibilité financière des factures d’électricité, la protection de l’emploi et les investissements dans les énergies propres.

La gouverneure a indiqué qu’elle se constituerait officiellement partie à la procédure devant la Commission des sociétés de l’État de Virginie, ce qui lui donnera accès aux dossiers et lui permettra de soulever des questions et d’exprimer ses préoccupations concernant cette opération.

“Ces informations ne sont pas encore suffisantes, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi d’intervenir dans cette affaire. Car j’ai besoin de beaucoup plus de détails.”

Les entreprises ont annoncé en maileur projet de fusionner , dans le but de former l’un des plus grands groupes d’électricité au monde, dans un contexte d’expansion des centres de données, grands consommateurs d’énergie.

“Le fait d’intervenir officiellement est une démarche sans précédent. En tant que gouverneure, je le reconnais,” a déclaré Mme Spanberger, ajoutant que “l’ampleur et la portée de cette demande de fusion sont également sans précédent.”

Cette opération, qui est en attente d’autorisations, donnera naissance à la troisième plus grande entreprise énergétique des États-Unis, derrière les géants pétroliers Exxon XOM.N et Chevron CVX.N , et une entité dont la valeur d’entreprise dépassera celle des deux autres plus grandes entreprises d’électricité américaines réunies.

Mme Spanberger a précisé qu’elle ne cherchait pas à soustraire la décision aux autorités de régulation, soulignant que “la décision d’approuver ou de rejeter … relève toujours de la compétence de la SCC.”

La gouverneure a également déclaré qu’en tant que partie à la procédure, elle avait la “possibilité d’intenter une action en justice une fois qu’une décision aura été prise.”

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