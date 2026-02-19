La gouverneure de New York, Kathy Hochul, retire sa proposition d'expansion des services de robotaxis

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a retiré sa proposition d'autoriser les services commerciaux de robotaxi dans les petites villes en dehors de New York, a déclaré jeudi un porte-parole de la gouverneure.

"Sur la base des conversations avec les parties prenantes, y compris au sein de la législature, il était clair que le soutien n'était pas là pour faire avancer cette proposition", a déclaré le porte-parole.

Cette décision constitue un revers pour Waymo GOOGL.O , la société de véhicules autonomes d'Alphabet, qui a reçu son premier permis pour commencer à tester des véhicules autonomes dans la ville de New York l'année dernière, bien qu'avec un spécialiste formé derrière le volant.

L'unité, qui propose au public des trajets payants sans chauffeur dans les villes de la baie de San Francisco, ainsi que dans certaines parties de Los Angeles, Phoenix, Austin, Atlanta et d'autres villes, espérait accroître son emprise déjà considérable sur le marché des robotaxis et puiser dans un vaste réservoir de nouveaux utilisateurs.

"Bien que nous soyons déçus par la décision de la gouverneure, nous sommes déterminés à apporter notre service à New York et nous travaillerons avec la législature de l'État pour faire avancer ce dossier", a déclaré un porte-parole de Waymo.

"Nous entendons des milliers de New-Yorkais qui ont fait l'expérience de Waymo dans d'autres villes et qui veulent y avoir accès chez eux", a ajouté le porte-parole.

Les opérations de conduite autonome sont déjà confrontées à un chemin difficile vers la commercialisation, car la technologie a fait l'objet d'un examen approfondi en raison de problèmes de sécurité après des accidents impliquant des véhicules autonomes.

"Les véhicules autonomes font déjà baisser les taux d'accidents et améliorent la sécurité des piétons en Arizona, en Californie et au Texas. Il est décevant que la gouverneure Hochul retire sa proposition, car les New-Yorkais méritent les mêmes protections éprouvées ", a déclaré Adam Kovacevich, directeur général de la Chamber of Progress.