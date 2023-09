La gouvernance d’entreprise, c’est quoi ?

Amundi

Pour tout comprendre des grands enjeux liés à la gouvernance d'entreprise

La gouvernance d'entreprise désigne l'ensemble des dispositifs qui assurent le bon fonctionnement d'une entreprise.

Plus précisément, c'est la façon dont une société est pilotée pour mener à bien ses objectifs et prendre des décisions dans le respect de ses parties prenantes, que sont, entre autres, ses collaborateurs, clients, fournisseurs et actionnaires.

La gouvernance établit les règles et procédures à suivre et permet d'équilibrer les intérêts des différentes parties prenantes.

Pour en savoir plus, découvrez notre nouvelle newsletter « OBJECTIF RESPONSABLE », pour comprendre les grands enjeux liés à la gouvernance d'entreprise.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.