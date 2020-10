La gestion passive tire la collecte en Espagne en septembre

(NEWSManagers.com) -

La collecte nette totale des fonds espagnols s'est élevée à 67 millions d'euros en septembre 2020, selon les données préliminaires d'Inverco, l'association des professionnels de la gestion en Espagne. Fait assez rare pour être souligné, les produits de gestion passive ont drainé le plus grand montant de souscriptions nettes (159,6M€), toutes classes d'actifs confondues. Depuis le début de l'année, la gestion passive a collecté 1,1 milliard d'euros net auprès de la clientèle hispanique.

Les fonds obligataires, monétaires et actions internationales ont également enregistré une collecte nette positive le mois dernier avec des entrées nettes respectives de 151,2, 99 et 48,9 millions d'euros. Les flux ont en revanche été négatifs pour les autres classes d'actifs, en particulier pour les fonds globaux (121,9M€ de sorties nettes), actions mixtes (95,5M€ de sorties nettes) et obligations mixtes (€91,4M€ de sorties nettes). Depuis début 2020, les fonds espagnols ont cumulé des sorties nettes de 903 millions d'euros. Les fonds de performance absolue et internationaux sont les deux classes d'actifs ayant constaté une décollecte nette de plus d'un milliard d'euros sur l'année en cours.

Les encours des fonds espagnols fin septembre 2020 ressortaient à 263,1 milliards d'euros, en baisse de 0,8% par rapport à fin août 2020 (-2,1Md€) et de 4,9% (-13,4Md€) depuis le début de l'année.