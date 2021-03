La gestion ISR est-elle une affaire de femmes ?

(Crédits photo : Pexels - Alena Koval )

Longtemps considérée comme une finance en marge, ou de niche, la finance dite responsable, labellisée ISR, est aujourd'hui une thématique incontournable dans l'investissement, portée par un cadre réglementaire, une pression sociétale et par la crise sans précédent que nous traversons. La gestion ISR serait toutefois un des rares segments de la finance où les femmes sont majoritaires.

Officiellement, il n'existe aucune donnée chiffrée permettant d'affirmer ou d'infirmer que les femmes seraient majoritaires dans la gestion ISR. Novethic, filiale du groupe Caisse des Dépôts, centre de recherche sur la finance durable, indique ne pas suivre cet indicateur. Le FIR, forum pour l'Investissement responsable, qui promeut ce type de gestion, a de son côté réalisé une étude en 2020 sur «l'évolution du label ISR français et des fonds labellisés» dans laquelle il ressort que la proportion de femmes est légèrement plus élevée que dans la gestion classique (25% versus 19%).

Si ces chiffres ne sont pas non plus très parlants, et ne permettent pas de tirer de conclusions, ils traduisent néanmoins pour Grégoire Cousté, délégué général de l'association, la volonté de l'ISR de montrer l'exemple : «La question de la féminisation visant la parité est une thématique de l'ISR, donc il s'applique ce principe à lui-même.»

Du côté des formations académiques françaises dédiées à cette finance qui conjugue performance économique et impact social et environnemental, aucun biais ne serait observé. Le sujet d'un fort tropisme féminin dans l'ISR aurait même tendance à agacer car il risquerait d'être mal interprété. «Je n'ai jamais observé de différences au sein de ma formation. Nous recrutons les étudiants intéressés et avec un bon dossier. Il y a parfois plus de femmes que d'hommes et inversement selon les années, cela dépend des candidatures et des profils», indique ainsi un responsable de master.

Toutefois, quelques rares voix, glissent que ces postes seraient encore essentiellement l'apanage de la gente féminine. «Près de 80% des candidatures sur un poste ISR sont des femmes», estime ainsi Marina Lodice, gérante d'un fonds ISR chez NN Investment Partners, dans un récent entretien accordé au média financier suisse Allnews. Mais une fois ce constat établi, la pente est glissante dans la mesure où elle pousserait à expliquer le phénomène via des poncifs comme la supposée sensibilité plus forte des femmes à la justice sociale, à l'environnement, etc.

656 fonds labelllisées ISR

Il faut peut-être plus se pencher sur la croissance du secteur de la finance responsable pour expliquer cette supposée féminisation. En une dizaine d'années, la notion d'investissement responsable a connu une croissance fulgurante. D'abord confidentielle et réservée à un public d'investisseurs institutionnels, la finance durable est devenue une thématique majeure d'investissement.Par contraintes réglementaires certes, mais aussi en raison de la croissance de la demande des investisseurs particuliers de plus en plus sensibles à la traçabilité de leurs deniers investis.

Fin 2019, les encours des gestions ISR et ceux des autres approches ESG représenteraient respectivement près de 15% et 36% des encours gérés en France, selon l'Association française de la gestion financière (AFG). En France, fin 2020, 656 fonds sont labellisés ISR, 98 sociétés de gestion pour un encours de l'ordre de 350 milliards d'euros, selon Bercy.

L'indicateur Novethic qui analyse et quantifie l'offre de fonds « durables » ouverts aux investisseurs particuliers sur le marché français (ISR, éthique, durable, responsable, ODD, à impact) comptait fin 2020 797 fonds pour 315 milliards d'euros. En 2009, les encours de la gestion ISR sur le marché français ne pesaient que 50,7 milliards d'euros fin 2009, et 21,8 milliards d'euros fin 2007 !

Profils diversifiés

Cette montée en puissance de l'ISR a ainsi contraint les sociétés de gestion à aller chercher des profils diversifiés, pas forcément issus de l'analyse financière : des profils d'ingénieurs, de juristes, de cadres dans des ONG, du développement durable pour évaluer et sélectionner des titres ESG-compatibles. Pour Anne-Claire Impériale, co-responsable de la recherche ESG chez Sycomore AM, la forte présence de femmes dans le domaine de l'ISR est donc surtout à mettre en rapport avec leur parcours de formation. De plus en plus de profils qui travaillent aujourd'hui dans la gestion ISR ont initialement suivi un cursus ou un début de carrière dans le développement durable, un domaine où les femmes sont très représentées, et non dans la finance ». Elle-même a travaillé 8 ans dans cette filière avant de rejoindre Sycomore AM. En outre, observe la co-responsable de la recherche ESG chez Sycomore AM, ces profils ont eu l'opportunité de progresser et s'imposer dans un secteur qui était considéré il y a encore quelques années comme une niche. « Parmi les jeunes recrues qui s'étaient emparées de la thématique ISR, certaines qui ont débuté par un stage dans la finance ont ensuite eu l'opportunité de progresser pour occuper aujourd'hui des postes d'analyste-ISR, puis de gérants ISR ». D'autant que le métier de l'analyste ou du gérant ISR qui exige par définition d'aller au-delà de critères purement financiers a nécessité une vraie ouverture dans le recrutement. Ainsi, chez Sycomore AM, Bertille Knuckey, gérante et responsable de la recherche ESG est elle-même diplômée d'un master en environnement, développement durable et management des risques à Sciences Po Paris.

Cette forte féminisation s'expliquerait donc par la nécessité d'aller chercher des profils hors du cadre de la gestion classique pour répondre aux exigences de l'analyse extra-financière. On observe d'ailleurs qu'au sommet de la pyramide hiérarchique de la gestion ISR, les femmes sont aussi plus présentes dans les postes à responsabilité. Un phénomène logique, selon Léa Dunand-Chatellet, directrice du pôle investissement responsable chez DNCA.« Quand j'ai commencé ma carrière en 2005, la finance -univers par définition très masculin - était plus portée sur la finance quantitative que sur la finance durable. Je suis arrivée dans ce domaine un peu par hasard grâce à un profil dit atypique (normalienne, agrégée d'économie et de gestion) ». Résultat, quand l'ISR est monté en puissance il y a quelques années et que les sociétés de gestion ont cherché des profils de gérants expérimentés dans l'ISR, les candidatures étaient plutôt rares. « Quand j'ai rejoint Mirova à la direction en 2015, j'avais derrière moi plus de dix ans d'expérience dans l'ISR, ce qui était plutôt rare ».

A peine six ans plus tard, le paysage a changé. La génération qui arrive sur le marché du travail a été sensibilisée très jeune aux questions environnementales. L'environnement est d'ailleurs en tête des préoccupations chez les 18-30 ans (32%), devant l'immigration (19%) et le chômage (17%), selon une étude du Credoc publiée fin 2019 (Ils restent pourtant fortement consuméristes révèle aussi la même étude...)

Cette sensibilité se retrouve dans les exigences des étudiants et des jeunes actifs. L'intégration de critères extra-financiers à l'analyse des entreprises a une très forte résonnance chez les jeunes diplômés. Sans distinction de genres. Le succès de l'ISR a même engendré un tout autre phénomène, impensable il y a quelques années. « Parfois, il arrive que je reçoive des profils assez déroutants et qui sous-entendent une confusion entre gestion ISR et militantisme », observe Léa Dunand-Chatellet. Un brouillage des genres qui nécessite de rappeler que la recherche de performance ne pourrait être sacrifiée au profit d'un ISR idéologique ou militant.

LIRE AUSSI : Investissement durable : les termes que vous devez connaître pour comprendre l'ISR