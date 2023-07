(Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que beaucoup de traders se concentrent sur la façon de faire des profits en trading, il est tout aussi important de savoir comment protéger votre capital de trading contre les pertes. C'est ce que l'on appelle la gestion des risques et de l'argent ou money management.

Découvrons dans cet article pourquoi il est important de mettre en place des règles de gestion du risque en trading, ainsi que les meilleures astuces pour protéger votre capital lorsque vous tradez.

Pourquoi la gestion du risque en trading est-elle importante ?

La gestion du risque est importante, car le trading est une activité qui comporte toujours un certain degré de risque. Il est ​donc ​essentiel de mettre en place des règles qui permettent de mieux protéger son capital pour pouvoir continuer à trader.

Les marchés financiers sont, en ​effet, imprévisibles.​ Sans une gestion efficace des risques, les traders peuvent subir des pertes importantes qui peuvent rapidement réduire leur capital de trading.

La gestion des risques permet aux traders de déterminer ​le niveau de risque ​qu'ils sont prêts à accepter ​et de prendre des décisions éclairées en fonction de leur profil de risque​.​ De plus, avoir des règles de gestion des risques à suivre permet de limiter l'impact des émotions sur votre trading et de maintenir une approche plus disciplinée et plus rationnelle du trading.​

Quels sont les outils de gestion des risques les plus utilisés ?

​Parmi les outils de gestion des risques les plus utilisés, on retrouve les suivants :

le calcul de la taille des positions de trading​ qui doit dépendre de votre tolérance au risque, de votre capital de trading, ainsi que de l'effet de levier utilisé ou des caractéristiques propres au ​marché tradé,

la mise en place des ordres de bourse stop-loss​ pour limiter vos pertes par position​,

​l'établissement d'une perte maxim​ale par jour ou par semaine,

l'utilisation de la diversification de portefeuille pour répartir les risques​ entre différentes classes d'actifs, monnaies ou encore zones géographiques,​​

​la gestion des émotions​ pour éviter de prendre des décisions irrationnelles sous le coup de l'émotio​n,​

​l​e hedgin​g qui limite les pertes potentielles en réduisant l'impact des mouvements de marché imprévus.​

Quelques règles de gestion des risques

Avant de commencer à trader, vous devez impérativement déterminer quel type de trader vous êtes pour déterminer votre profil de trader et votre niveau de tolérance au risque. Cela vous aidera ainsi à déterminer quelles règles de gestion des risques mettre en place et suivre en fonction de votre profil.

​Il existe cependant quelques règles de gestion des risques qui peuvent s'appliquer quels que soient votre style de trading et votre stratégie, car elles sont considérées par beaucoup comme des « règles universelles ».​

​Il est par exemple recommandé de ne jamais trader sans un ordre de bourse protecteur permettant de limiter les pertes, surtout si vous avez adopté une stratégie de trading sur le court terme. On appelle ces ordres des stop-loss.

Il existe aussi un ordre permettant de clôturer une position gagnante automatiquement dès qu'elle atteint un certain niveau de prix. Il s'agit d'un ordre take-profit.

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour paramétrer vos stop-loss et take-profit en fonction de votre appétit pour le risque. Vous pouvez par exemple utiliser des niveaux de support et de résistance ou un ratio rendement/risque (2:1 voire 3:1 minimum) par exemple.

De manière générale, un nouveau trader ne devrait jamais trader plus de 1 ou 2 % de son capital total sur une même position.​ Il est aussi conseillé de ne jamais investir plus de 30 % de son capital de trading total.

Pour terminer, il faut souligner qu'il ne faut jamais trader avec de l'argent que l'on n'est pas prêt à perdre, car il existe un réel risque de perte en capital avec le trading. De plus, il ne faut jamais emprunter de l'argent pour trader.

Quelles que soient les règles de gestion des risques que vous mettez en place, elles doivent faire partie de votre plan de trading.​​ Il est aussi intéressant de tenir un journal de trading pour vous permettre de vous assurer que vous respectez vos​​ règles de gestion des risques.​

En prenant des notes sur chaque transaction que vous effectuez, vous pouvez évaluer plus facilement les résultats de vos décisions de trading et analyser les raisons pour lesquelles une transaction a été rentable ou non. Cela vous permet d'identifier plus facilement les tendances ​et les schémas répétitifs ​dans votre trading​. Il est alors plus simple de déterminer les ajustements nécessaires à apporter à votre stratégie.