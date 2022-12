La gestion d'actifs mondiale a décollecté de 35Md€ au 3T-2022

(NEWSManagers.com) - La décollecte de l'industrie mondiale des fonds d'investissement s'est poursuivie sur un rythme plus lent au troisième trimestre 2022 selon les dernières statistiques de l'association européenne de la gestion d'actifs Efama, publiées ce mercredi. Dans leur ensemble, fonds de long terme et fonds monétaires ont décollecté à hauteur de 35 milliards d'euros sur la période après un deuxième trimestre catastrophique au cours duquel des sorties nettes de 157 milliards d'euros avaient été observées. Les encours de la gestion d'actifs mondiale - fonds de fonds inclus - restent stables d'un trimestre à l'autre, ressortant à 62.023 milliards d'euros fin septembre (contre 67,3 milliards fin 2021). Ce montant est réparti sur 154.606 fonds.

Dans le détail, entre fin juin et fin septembre 2022, les fonds de long terme ont décollecté à hauteur de 53 milliards d'euros sur la période après les 190 milliards d'euros de rachats nets subis le trimestre précédent. Les fonds actions ont continué de souffrir durant le troisième trimestre 2022, les investisseurs mondiaux ayant racheté 77 milliards d'euros de parts dans ces produits, particulièrement en Europe et aux Etats-Unis. Toutes les catégories de fonds actions ne sont pas concernés à l'instar des fonds actions japonaises qui ont attiré 42 milliards d'euros de nouveaux capitaux sur la période.

Les fonds obligataires ont, eux, collecté 41 milliards de dollars après avoir enregistré des sorties nettes de 115 milliards au deuxième trimestre. Un chiffre en trompe-l'œil toutefois puisque la collecte s'est surtout matérialisée dans deux pays, la Chine (58 milliards) et le Brésil (31 milliards). En Europe et aux Etats-Unis, les fonds obligataires ont décollecté à hauteur de 31 et 12 milliards d'euros.

La Chine en tête de la collecte

Quant aux fonds multi-actifs, ils ont dans l'ensemble subi des rachats de 46 milliards d'euros (-62 milliards au 2T-2022), impactés par les décollectes au Brésil et au Canada. Enfin, les fonds monétaires ont poursuivi leur collecte, quoique moindre par rapport au trimestre précédent (18 milliards d'euros contre 32 milliards au 2T-2022). En Europe, la tendance est inversée. Les fonds monétaires ont décollecté à hauteur de 19 milliards d'euros au cours du troisième trimestre.

La Chine a été le marché qui a collecté le plus entre fin juin et fin septembre (71,4 milliards d'euros) devant le Japon (41 milliards d'euros) et la Suisse (6,8 milliards d'euros). A l'inverse, l'industrie luxembourgeoise des fonds a observé des rachats nets de 66,2 milliards d'euros et précède les Pays-Bas (-33,1 milliards d'euros) et le Royaume-Uni (-28,5 milliards d'euros).