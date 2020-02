La gestion d'actifs française dans le vert en 2019

(NEWSManagers.com) -

En 2019, la gestion d'actifs hexagonale a retrouvé le chemin de la performance. Et a effacé, dans le même temps, la contreperformance générale de 2018. Selon les données de la Banque de France, publiées dans son bulletin " Stat Info " , seuls les véhicules monétaires ont délivré, dans l'ensemble, une performance en-dessous de zéro. Un an plus tôt, l'ensemble des classes d'actifs était en territoire négatif.

Après un mois de décembre 2018 catastrophique, les fonds actions hexagonaux ont effectué en douze mois une remontada spectaculaire, avec une performance annuelle nette des frais de gestion de 23,5%, soit 35,5 points de plus qu'en 2018 ! Les fonds mixtes (ex-fonds " diversifiés" ) ne sont pas en reste, avec 9,8% (+15,7 points), tout comme la catégorie " Fonds autres" (1), qui enregistre une performance annuelle agrégée de 7,9% (+8,1 points). Les fonds obligataires ont connu leur meilleure performance annuelle de ces cinq dernières années, avec 3,8% (+4,7 points).

A l'inverse, les fonds monétaires ont subi leur troisième performance annuelle négative de suite, avec -0,27% en moyenne pour 2019.

En termes d'encours, l'ensemble des catégories se tiennent en quelques dizaines de milliards d'euros. Les fonds actions réunissaient, à fin décembre 2019, 330 milliards d'euros, dont 32 milliards en ETF. Les fonds mixtes demeurent les plus importants, avec 354 milliards, contre 343 milliards pour la catégorie " autres" , et 315 milliards pour les fonds monétaires. Un peu à l'écart se trouvent les fonds obligataires, avec 284 milliards d'euros.

(1) Fonds d'épargne salariale, fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, " hedge funds "