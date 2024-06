La gestion d’actifs européenne collecte 106 milliards d’euros au premier trimestre 2024

Au premier trimestre 2024, les fonds Ucits et alternatifs européens ont collecté 106 milliards d’euros selon les statistiques de l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama), soit un peu plus du double qu’au premier trimestre 2023. Le chiffre recule en revanche de 25% par rapport au quatrième trimestre 2023 qui avait vu les fonds européens collecter 142 milliards d’euros. Dans le détail, les fonds Ucits ont enregistré un afflux net de 97 milliards d’euros (contre 91 milliards au quatrième trimestre 2023) - dont plus de 55% sur des fonds indiciels cotés (ETF) - et les fonds alternatifs 9 milliards d’euros (contre 51 milliards au quatrième trimestre 2023).

L’aversion au risque des investisseurs européens pèse toujours sur la collecte. Les fonds obligataires ont ainsi poursuivi leur lancée, accumulant des entrées nettes de 95 milliards d’euros, triplant presque leur collecte par rapport au trimestre précédent. Ce niveau n’avait plus été atteint depuis le deuxième trimestre 2017, souligne Thomas Tilley, économiste senior au sein de l’Efama. Ils sont suivis par les fonds monétaires dont la collecte nette a fortement décru sur le trimestre (-100 milliards d’euros) pour s’établir à 21 milliards d’euros. Les fonds actions, eux, retrouvent le chemin de la collecte, bénéficiant d’un apport net de 3 milliards d’euros de la part des investisseurs européens. A l’inverse, les fonds multi-actifs continuent leur chemin de croix. Après avoir observé 55 milliards d’euros de sorties nettes en 2023 dont 40 milliards sur le quatrième trimestre, ils ont encore rendu 15 milliards d’euros aux investisseurs européens au cours des trois premiers mois de 2024.

S’agissant des fonds Ucits répondant aux critères de la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), les fonds Article 9 enchaînent un deuxième trimestre de décollecte nette (-4,1 milliards d’euros) alimenté principalement par les fonds actions de la catégorie (-7,8 milliards d’euros). Les fonds obligataires Article 9 ont engrangé 4,1 milliards d’euros d’entrées nettes sur la période. Concernant les fonds Article 8, ceux-ci ont attiré 46,1 milliards d’euros net.

Selon l’Efama, les encours de la gestion d’actifs européenne ressortent à 21.588 milliards d’euros gérés dans 66.568 fonds fin mars 2024, soit une progression de 4,4% sur le trimestre.

