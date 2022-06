La gestion d’actifs doit se préparer à changer d’ère

(NEWSManagers.com) - La gestion d’actifs a enregistré une année 2021 record, avec plus de 112.300 milliards de dollars d’encours sous gestion à travers le monde au 31 décembre 2021 comptabilisés par le consultant Boston Consulting Group (BCG) dans son étude annuelle sur le secteur publiée lundi.

La progression de 12% des encours des gestionnaires d’actifs observée par BCG pour la seule année 2021, surpassant l’augmentation de 7% constatée sur la période 2001-2021, illustre ce cru sans précédent. La collecte nette enregistrée en 2021 (4.400 milliards de dollars) a été la plus forte de ces dix dernières années selon BCG qui s’est appuyé pour ce chiffre sur les données de 101 gestionnaires représentant 62% des encours dans le monde.

L’environnement macroéconomique qui a sévi ces dernières années (taux d’intérêts bas, inflation basse, quantitative easing) a permis l’essor de la gestion d’actifs. Elle a ainsi profité de la performance des marchés comme source principale de revenus entre 2005 et 2021 (110 milliards de dollars de revenus générés sur la période soit 90% des revenus totaux, selon BCG). Cependant, cette ère touche à sa fin et le secteur se trouve au point de bascule aussi pour d’autres raisons. «Le secteur va devenir concurrentiel en raison d’évolutions technologiques et sociétales mais aussi de nouvelles pressions pour obtenir des performances supérieures au marché», écrit BCG.

Stratégies alternatives et gestion passive vont tout rafler

A quel futur la gestion d’actifs doit-elle s’attendre ? En 2026, BCG entrevoit que le secteur gérera 149.000 milliards de dollars d’encours. Dans ce scénario, les segments gagnants tant en termes de revenus générés que de hausses d’encours seraient la gestion passive et les stratégies alternatives (private equity, hedge funds, dette privée, infrastructure, etc.). BCG leur prédit chacun un taux de croissance annuel de 9% des encours entre 2021 et 2026, les faisant grimper à 38.000 milliards de dollars pour la gestion passive et à 28.000 milliards de dollars d’encours pour la gestion alternative. Pour la première fois dans l’histoire de l’industrie, selon cette projection, les stratégies alternatives pourraient représenter plus de la moitié du chiffre d’affaires (51% en 2026 contre 44% en 2021) généré par le secteur. Ce qui formerait une manne de 242 milliards de dollars pour la gestion alternative sur 476 milliards de dollars de revenus estimés pour la gestion d’actifs en 2026. Le taux de croissance annuel des revenus générés serait de 8% (contre 5% pour l’ensemble de l’industrie). Les revenus de la gestion passive devraient eux croître à un rythme de 6% par an sur la période.

A contrario, les jours s’annoncent plutôt sombres pour la gestion active «cœur de portefeuille» (actions de grandes capitalisations, obligations gouvernementales et d’entreprises, monétaires, produits structurés). D’après les estimations du BCG, ses encours n’augmenteraient que de 2% par an entre 2021 et 2026 pour atteindre 38.000 milliards de dollars à horizon 2026, soit le même montant que la gestion passive. La croissance annuelle des revenus générés serait elle quasi-nulle. Celle de la gestion active spécialisée (actions autres qu’actions locales de grande capitalisation et obligations autres que la dette locale) sera à peine plus élevée : +4% par an pour les encours entre 2021 et 2026 (24.000 milliards attendus par BCG) et +2% pour les revenus générés sur la période. Le BCG juge que la fuite des capitaux vers la gestion passive n’est une menace que pour les fonds actifs de qualité médiocre. «Les investisseurs ne veulent plus payer plus de frais pour de la sous-performance». Les stratégies d’investissement adossées au passif et multi-actifs devraient atteindre 21.000 milliards de dollars d’encours en 2026 avec un taux de croissance annuel de 7%.

Nombreux défis en vue

Plusieurs changements vont affecter la gestion d’actifs dans les prochaines années selon le BCG. A commencer par l’avènement des investisseurs particuliers qui sont devenus une source de collecte plus importante que les institutionnels, surtout en Asie-Pacifique et aux Etats-Unis. La tendance est visible mais moins importante en Europe. Ce changement tient notamment aux évolutions technologiques (plateformes digitales, robo-conseillers, etc.).

BCG prend en exemple l’indexation directe (investissement direct dans les actions détenues par les ETF, ndlr). «L’indexation directe rend possible pour les concurrents des gestionnaires (gérants de fortune, conseillers indépendants, etc.) la construction facile et peu coûteuse de produits qu’ils peuvent proposer directement à leurs clients. Les fonds deviendront probablement une commodité, ce qui changerait de manière importante la proposition de valeur pour la gestion d’actifs», indique BCG, qui conseille aux sociétés de gestion de regarder de près le modèle de gérant de fortune ou de construire une proposition de valeur unique via la spécialisation.

La digitalisation des actifs (tokenisation) et la propagation des technologies liées à la blockchain (DLT) seront deux autres gros défis qui se présenteront aux sociétés de gestion. Notamment dans la perspective de distribuer et rendre liquides les stratégies alternatives/privées pour les investisseurs particuliers.

Enfin, BCG voit dans la décarbonation des portefeuilles une opportunité d’allocation de 20.000 à 30.000 milliards de dollars dans les actions et obligations au cours des 30 prochaines années. Selon le consultant, les secteurs public et privé devraient déployer 100.000 à 150.000 milliards de dollars en capital pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. «Il sera de plus en plus important pour les gestionnaires d'actifs de suivre les normes et d'établir des moyens de différencier leur expertise dans une arène hautement concurrentielle.»