La gestion d' actifs britannique veut mieux encadrer l' investissement responsable

De quoi parle-t-on quand on évoque l' investissement responsable ? C' est la question à laquelle l' Investment Association (IA), qui représente les intérêts des gérants britanniques, a tenté de répondre en publiant hier un cadre destiné à mieux définir les contours de cette notion. Début 2018, l' association a réalisé que l' absence de terminologie commune et de cadre pour décrire les différentes approches en matière d' investissement responsable constituait un frein à sa promotion et à son développement. Suite à une consultation qui a mobilisé près de 60 sociétés de gestion dont plus de 40 recouvrant 5.000 milliards de livres d' actifs, l' IA a travaillé à l' élaboration d' une nomenclature susceptible d' être adoptée par l' industrie de la gestion britannique.

L' organisme a ainsi revisité les définitions proposées par la Global Sustainable Investment Alliance, en vigueur depuis une décennie, pour créer un nouveau glossaire accessible à un public plus large. Suivant les recommandations des sociétés de gestion, l' IA a notamment tranché en faveur de la notion d' investissement responsable, au détriment de l' investissement durable (sustainable investment) pour désigner l' ensemble des approches des sociétés en matière d' ESG. En revanche, le concept de durabilité est justifié dès lors qu' il s' agit de désigner un certain nombre d' objectifs vers lesquelles tendent les différentes approches d' investissement : par exemple, des objectifs de durabilité environnementale, économique ou encore sociale.

Le nouveau cadre s' emploie aussi à clarifier la définition de termes communément employés : intégration ESG, stewardship, investissement d' impact, exclusions et importance donnée à la durabilité (sustainability focus).

Dans le cadre de ses travaux, l' IA réfléchit aussi à la création d' un label britannique pour les fonds ESG. Quelque 85% des sociétés ayant participé à la consultation soutiennent cette initiative, en soulignant l' importance de fournir des informations plus claires aux investisseurs. La perspective de donner au Royaume-Uni un rôle de premier plan mondial dans l' investissement responsable fait aussi partie des motivations. A compter du début de l' an prochain, les 250 membres de l' IA, qui totalisent 7.700 milliards de livres d' actifs, seront également invités à identifier les fonds dotés de caractéristiques d' investissement responsable. L' IA s' est également engagée à publier dans le courant de l' année 2020 des statistiques sur ces mêmes fonds.