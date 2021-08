La gestion active du fonds souverain norvégien va être expertisée

(NEWSManagers.com) - La gestion active par Norges Bank Investment Management (NBIM) du fonds souverain norvégien Government Pension Fund Global va faire l'objet d'une évaluation par un groupe d'experts, a annoncé mercredi le ministère des finances norvégien. Ce dernier a ajouté qu'un groupe d'experts avait été établi début juillet en vue de cette évaluation et qu'un rapport serait publié au printemps 2022 lors de la publication du rapport annuel du fonds souverain.

Le ministère a indiqué que le groupe était constitué de Rob Bauer, professeur à l'université de Maastricht; Charlotte Christiansen, professeure à l'université d'Aarhus, et de Trond Døskeland, professeur à la Norwegian School of Management. La gestion du fonds souverain norvégien a déjà fait l'objet de plusieurs évaluations menées par d'autres experts, la plus récente en 2018. Celle-ci avait conclu que le GPFG devait continuer à déléguer des encours à d'autres gérants de fonds actifs.