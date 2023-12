La géopolitique, plus grande menace en 2024 selon les investisseurs (Natixis IM)

(AOF) - 49% des investisseurs institutionnels estiment que les conflits géopolitiques représentent la plus grande menace pour l’économie en 2024. C’est ce qu’affirme Natixis Investment Managers sur la base d’une étude menée auprès de 500 investisseurs institutionnels dans une trentaine de pays. Plus d’un tiers (37%) pensent que le risque de récession sera écarté l’année prochaine, mais 51% estiment que la récession sera inévitable. L'incertitude prévaut pour les marchés puisque 59% des répondants prévoient une hausse de la volatilité pour les actions et 39% pour les obligations.

62% des investisseurs institutionnels estiment par ailleurs que les taux d'intérêt représentent le risque le plus important pour leur portefeuille.

Selon l'étude, l'obligataire, le capital-investissement et la dette privée sont les trois classes d'actifs pour lesquelles les investisseurs institutionnels sont les plus optimistes pour 2024. 75% des investisseurs pensent que l'Intelligence Artificielle (IA) va générer de nouvelles opportunités d'investissement.

Au sujet de l'inflation, 40% estiment qu'elle restera à des niveaux élevés, tandis que 40% anticipent plutôt un ralentissement. 60% des sondés reconnaissent qu'une inflation plus forte est la nouvelle normalité, soit environ la même proportion que ceux qui s'attendent à ce que les taux restent élevés plus longtemps (61%).