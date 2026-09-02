La géopolitique fait déprimer les places européennes

La morosité s'installe sur les Bourses européennes, sur fond de regain des tensions géopolitiques. La flambée des cours du pétrole alimente les craintes inflationnistes et renforce les anticipations d'un resserrement monétaire de la BCE dès la semaine prochaine.

En toute fin de matinée, l'Euro Stoxx 50 s'inscrit en repli de l'ordre de 0,4%, tandis que le CAC 40 parisien recule de 0,6% à 8 251 points, que le DAX de Francfort lâche 0,8%, que le FTSE de Londres cède 0,5% et que le SMI de Zurich ne perd que 0,3%.

Du fait du regain de tensions dans le Golfe, le baril de Brent se traite désormais autour de 95 USD, tandis que le baril de brut léger américain (WTI) se négocie à près de 91 USD, un renchérissement qui vient un peu plus assombrir la conjoncture économique et les perspectives en matière d'inflation.

Les cours du pétrole montent alors que les tensions ne cessent de s'aggraver dans le golfe Persique, l'armée américaine ayant mené dans la nuit une série de frappes contre l'Iran, ce qui a conduit Téhéran à répliquer en visant plusieurs bases américaines situées dans la région.

"Le risque de nouvelles escalades pourrait mettre les marchés sur les nerfs après que le président américain Trump a évoqué la possibilité de nouvelles frappes. Toute nouvelle opération militaire pourrait faire grimper encore davantage les prix", prévenait hier Mahmoud Mashal, chez VT Markets.

"Parallèlement, le marché du brut pourrait continuer à faire face à une contrainte physique. Bien que le détroit d'Ormuz continue de connaître du trafic de pétroliers, les conditions de transit restent restrictives", ajoutait cet analyste de marché basé à Dubaï.

Une inflation qui conforte la perspective d'un tour de vis monétaire

La vigueur des cours du pétrole vient conforter la crainte d'une accélération de l'inflation dans la zone euro et donc la perspective d'un tour de vis de la BCE sur ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, prévue les 9 et 10 septembre.

"Une hausse des taux lors de la réunion de la BCE de la semaine prochaine a été clairement annoncée à l'avance", rappelle d'ailleurs Christophe Boucher, chez ABN AMRO Investment Solutions, évoquant les communications de plus en plus restrictives des membres du conseil des gouverneurs ces dernières semaines.

A la lumière des commentaires des responsables de la BCE, Christophe Boucher pense que la prochaine hausse de taux pourrait ne pas être un simple one and done, mais plutôt s'inscrire dans un cycle de resserrement progressif, les marchés anticipant trois hausses d'ici à la fin de 2027, réunion de septembre comprise.

"A notre avis, une pause après la hausse de septembre reste le scénario privilégié, car un resserrement supplémentaire risque de perturber la dynamique de croissance de la zone euro", estime néanmoins ce directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

Les valeurs en mouvement en Europe

Dans l'actualité des valeurs, Lottomatica dévisse de 9,6% à Milan, alors que Cirsa s'envole au contraire de 18% à Madrid, à la suite de l'annonce d'un projet de fusion des deux groupes par échange d'actions, en vue de donner naissance au 2e plus grand opérateur coté de jeux et de paris sportifs au monde.

A Paris, Société Générale recule de 1,8% et essuie ainsi l'une des plus fortes baisses du CAC 40, plombée par une dégradation de recommandation à "neutre" de la part de Goldman Sachs à l'approche de la journée investisseurs, une dégradation qui éclipse d'ailleurs un relèvement d'objectif de cours chez Morgan Stanley.

Ryanair gagne 1,6% à Dublin, après la décision de la compagnie aérienne à bas coûts d'ajuster son programme hivernal afin de limiter son exposition à la hausse des prix du carburant, tout en anticipant une amélioration de ses pertes saisonnières.

Comet Holding bondit de 3% à Zurich, bénéficiant de propos favorables de la part d'UBS, qui réaffirme sa recommandation "achat" et relève sensiblement son objectif de cours sur le titre du fabricant de systèmes et de composants électroniques.