La garantie de l'Etat au prêt demandé par Renault sans "contraintes très difficiles" - Senard

PARIS, 2 juin (Reuters) - L'octroi d'une garantie publique sur le prêt de 5 milliards d'euros sollicité par Renault RENA.PA ne s'accompagne pas de "contraintes très difficiles", a déclaré lundi sur France Info le président du constructeur, Jean-Dominique Senard. "Nous avons eu quelques engagements (...) qui n'étaient pas très compliqués pour nous parce que de toute façon nous les aurions pris, c'était du type 'il faut que les fournisseurs soient réglés'", a-t-il dit, évoquant aussi le respect "sans décalage dans le temps" des contraintes européennes sur le CO2. "Donc c'était pas pour nous des contraintes très difficiles." Jean-Dominique Senard s'est par ailleurs félicité du soutien apporté par l'Etat avec cette garantie sur le prêt que le constructeur a sollicité et a insisté sur le fait que ce prêt bancaire était lié à une question de trésorerie due à la pandémie de coronavirus, sans lien avec le plan stratégique dévoilé la semaine dernière avec les partenaires du constructeur français au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. (Nicolas Delame Henri-Pierre André)

